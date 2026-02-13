我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不訂最便宜房型 5招讓旅館免費升等高機率實現

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

佛州華人被控從國外郵購K他命 藏空心蠟燭準備出售

編譯莊瑞萌／即時報導
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)

佛羅里達州赫南多郡(Hernando County)警方表示，一名持工作簽證入境的中國公民，涉嫌自海外郵寄大量K他命至美國，並將毒品藏於挖空的大型蠟燭內意圖販售，日前在斯普林希爾(Spring Hill)被捕。

據當地FOX13電視台報導，赫南多郡警長辦公室表示，警方接獲線報指出，斯普林希爾一處住宅有人從境外郵寄大量俗稱K他命的鹽酸氯胺酮(ketamine hydrochloride)。警方隨後前往搜索嫌犯住處時，發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，但內部已被挖空，並用來夾帶白色結晶狀物質。經檢測呈K他命陽性反應，警方表示，將K他命自蠟燭中取出後，總重量約11磅。

嫌犯鄭亭(Ting Zheng，音譯)目前已遭逮捕，並被控持有K他命意圖販售及持有吸毒器具。鄭亭為中國籍公民，持工作簽證在美居留。由於案情性質，赫南多郡警長辦公室隨後通報聯邦移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)，ICE表示已知悉此案，並將持續關注案件進展，未來可能採取移民執法行動，包括發出拘留請求。

持工作簽證入境美國的中國公民鄭亭(Ting Zheng，音譯)涉嫌自海外郵寄大量...
持工作簽證入境美國的中國公民鄭亭(Ting Zheng，音譯)涉嫌自海外郵寄大量K他命至美國，並將毒品藏於挖空的大型蠟燭內意圖販售。(赫南多郡警長辦公室)

目前偵查人員仍在追查這批毒品的來源地，至於鄭亭具體的販售對象與動機仍有待進一步釐清。

K他命是一種強效解離性麻醉劑，合法用途包括醫療與獸醫麻醉、止痛及緊急處置，近年在嚴格醫療監管下，也被用於治療難治型憂鬱症等精神疾病。不過，赫南多郡警長辦公室提醒，在合法醫療用途之外，K他命常因其致幻和鎮靜效果而被當作非法毒品濫用。此外，它也常被用於輔助性侵(即「迷姦藥」)，讓受害者在不知情下服用後會導致意識混亂、記憶喪失及身體失能。

世界日報 陪您半世紀

工作簽證 移民 ICE

上一則

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

延伸閱讀

逾百人費城Target抗議 籲禁ICE店內抓捕

逾百人費城Target抗議 籲禁ICE店內抓捕
喬州或再添ICE拘留中心據點 國土部正在評估中

喬州或再添ICE拘留中心據點 國土部正在評估中
最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽
協助新警長劉力一 過渡警長葉培恩留任 退休金大幅提高

協助新警長劉力一 過渡警長葉培恩留任 退休金大幅提高

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

2026-02-10 09:56
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
德州州眾議會華裔民主黨領袖吳元之兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊。(路透)

舊訪問瘋傳 州眾議員吳元之被指入籍申請撒謊

2026-02-09 21:40
馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

2026-02-10 09:47

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強