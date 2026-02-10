ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

根據WBEZ分析「遣返數據計畫」(Deportation Data Project)公開紀錄指出，伊利諾州在川普第二任執政期間，已有超過140名亞裔移民 遭聯邦移民與海關執法局(ICE )拘捕，約占全州所有與移民相關拘捕案件的4%。被拘捕者主要來自印度、中國及吉爾吉斯(Kyrgyzstan)等國家。

不過，這份截至2025年10月15日的統計，仍未包含「中途閃電戰(Operation Midway Blitz)」高峰期間的後續拘捕數字。全國範圍內，自川普重返白宮後已有逾8000名亞裔移民被捕。

本報去年報導，11月6日中午，在芝加哥華人聚居的橋港區(Bridgeport)，也發生中國籍人士遭ICE 拘捕的案例。當時一名送外賣的華裔男子在30街與Union街附近遭兩名身穿軍綠背心、蒙面的 ICE 特工盤問身份。

雖家屬出示護照、工作證及社安號，他仍被反手銬押走，特工未當場出示拘捕令，只表示要帶去「打指紋」，約24小時後 ICE 網站顯示該男子已被拘押。報導稱，他持旅遊簽入境，於 2022 年申請庇護，目前案件仍在審理中。

27歲法律助理拉比亞・阿敏(Rabia Amin)也分享她父親阿西夫・阿敏・奇馬(Asif Amin Cheema)的情形。奇馬原以為自己因申請庇護且沒有刑事紀錄不會被抓，但他在芝城西郊艾迪森(Addison)家徒步三分鐘處仍遭ICE拘捕。

家人為避免社區議論壓力，一度向親友謊稱奇馬生病。他被拘留三個月後仍於元旦當日被遣返巴基斯坦。阿敏家族在此過程中還需維持三明治店營運，並聯絡律師與移民官員爭取釋放，最終得知奇馬因錯過移民法庭出庭而被下達遣返令。

WBEZ分析指出，儘管亞裔是芝加哥地區增長最快的人口族群，這類拘捕事件曝光有限。亞裔社區內存在恐懼、語言隔閡及原生國政治壓迫經驗，使許多家庭即便焦慮，也選擇沉默，缺乏對應資源與組織能力。亞美公義促進中心芝加哥分會(Asian Americans Advancing Justice Chicago)執行長格白瑞斯(Grace Pai)表示，媒體報導多依賴願意發聲的家庭，而緊密的移民社群往往選擇保持低調。

地方組織領導人指出，第二任川普政府上任初期，許多亞裔社區成員曾存有「不會影響自己」的錯誤認知。然而隨著拘捕事件累積，居民與業主開始主動參與法律與權益培訓，並為可能的移民執法浪潮做準備。阿敏家族與其他案例提醒社區，沉默可能付出高昂代價，發聲與組織行動是保護自身與家人的重要手段。