警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死

亞利桑納州公共安全廳一架直升機4日晚間墜毀於弗拉格斯塔夫市附近一處人煙稀少地區，飛行員及一名州警遇難。警消獲報後趕往現場處理。(美聯社)

亞利桑納州 弗拉格斯塔夫市(Flagstaff)發生警察與嫌犯槍戰，該州公共安全廳(AZDPS)一架直升機趕往增援時墜毀，飛行員及一名州警死亡。聯邦航空管理局(FAA) 及國家運輸安全委員會(NTSB)已啟動調查。

美聯社報導，弗拉格斯塔夫警察局長康諾利(Sean Connolly) 5日在記者會上說，4日晚間8時30分左右，警方收到家暴 事件報案，當警員抵達現場了解情況時，一名男子突然從屋後用半自動步槍向警員開槍，隨後雙方駁火，僵持近兩小時。

康諾利指該男子最終在晚間10時20分左右中彈被捕。但未公布該男子姓名，只表示他有多項前科，目前並無生命危險，正在接受治療，暫時未遭控罪。

康諾利又說，槍戰期間，公共安全廳派出直升機前往增援，不幸途中墜毀，飛行員及一名身兼救護員的州警殉職。警方未公布兩人姓名，康諾利表示全州和該市都痛失英才。

市長達格特(Becky Daggett)及亞利桑納州國會議員，對兩人的家屬表示慰問。

據亞利桑納州警察兄弟會 (Fraternal Order of Police)透露，遇難州警2022年加入公共安全廳，而飛行員於2021年5月入職，此前曾在陸戰隊服役10年。亞利桑納警察兄弟會第32分會形容事故對該州執法部門來說，是「毀滅性的時刻」。

另方面，FAA表示失事的是一架貝爾407型遊騎兵式(Bell 407 Ranger)直升機，在弗拉格斯塔夫西側一個人煙稀少地區失事，墜毀地點距離BNSF鐵路軌道僅約50呎，墜機後發生火災，大量殘骸碎片散落在鐵軌上，列車暫停運行直至5日上午恢復。