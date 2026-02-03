25年來首頭亞洲象寶寶誕生 史密森尼國家動物園報喜

華府史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)2日迎來25年來的首頭亞洲象寶寶。(史密森尼國家動物園臉書)

華府 史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)3日宣布，動物園2日迎來25年來首頭亞洲象(Asian elephant)寶寶。母象Nhi Linh今年12歲，父象Spike44歲，母象懷孕21個月後，於2日凌晨約1時15分誕下雌性小象，這是Nhi Linh的首個後代，也是園區亞洲象保育計畫的重要一環。

園方表示，Nhi Linh與Spike於2024年4月配種，孕期21個月，符合亞洲象18至22個月的典型孕期。亞洲象屬瀕危物種，園方指出，小象誕生將增強北美及全球亞洲象族群的遺傳多樣性，也將對保育、教育與科研工作帶來正面效益。

小象出生時重308磅，未來一個月將與象群幕後培養親密關係，以利身心發展，之後才會公開亮相。園方強調，母子及群體連結對小象的健康和行為學習至關重要，有助牠融入象群生活並學習社交規範與日常技能。

公眾可透過動物園網站捐款5美元以上參與小象命名投票 ，四個候選名字分別為Linh Mai、Thảo Nhi、Tú Anh及Tuyết，投票截止至2月13日。園方提醒，由於母象臨盆，象群觀察直播(Elephant Cam)自1月23日起暫停，目前象舍僅提供現場觀看。動物園會員日後將獲邀參與Nhi Linh及小象的專屬觀賞活動。

此次亞洲象寶寶誕生象徵保育工作的成功，也為瀕危物種注入新希望。園方期盼小象健康成長，成為教育民眾、提升保育意識的重要使者，並為全球亞洲象保育計畫作出長遠貢獻。

