WSJ獨家:指控加巴德涉不法的吹哨者檢舉 在內部被擋

伊朗媒體：總統下令開始與美國談判核協議

人人有權來美說法引戰　吳弭言論遭保守派圍剿

特派員黃惠玲／即時報導
波士頓市長吳弭。(美聯社)
麻州波士頓市民主黨籍市長吳弭(Michelle Wu)近日因一段過往言論再度在社群媒體上引發熱議。她曾表示「地球上的每一個人，都擁有合法權利來到美國」，相關言論近期再度被翻出，吸引成千上萬則留言，激起部分美國民眾強烈反彈。

在一段去年3月的訪談影片中，吳弭直言：「每一位人類，都有合法權利來到美國尋求庇護。」該段影片近日在網路上快速流傳，引發激烈討論。

不過，依據美國聯邦移民法規，外國人士並不能隨意抵達美國本土，而是必須在原居國或美國境外提出簽證或庇護申請，並經過相關審查與面談程序，獲准後方可入境。

吳弭去年此番言論被重新翻出後，隨即引來國會議員、保守派人士及大量一般民眾的批評。德州共和黨籍聯邦眾議員吉爾(Brandon Gill)抨擊民主黨立場，表示：「民主黨要求無限移民，接著是無限福利，所有成本都由美國人承擔。」

猶他州共和黨籍聯邦參議員李伊(Mike Lee)隨即公開反駁吳弭的說法，在社群平台發文指出，相關主張「根本不符合現行制度，過去不是如此，未來也不會如此」。

李伊隨後再度發文，直指這番言論等同於「把真正的想法說出口」，並質疑道：「彷彿整個世界的人，都比美國公民更有權利享有美國。」

此外，網路上也有不少民眾翻出吳弭過往爭議事件。她正是2023年上任後，在波士頓市政廳主辦一場被外界形容為「不邀請白人」的聖誕派對的市長。當時派對通知寄發給所有市府員工，事件曝光後引發批評。吳弭事後道歉，並表示邀請原本僅限於「有色族裔民選官員」，並非刻意發送給所有人。

隨著美國多座城市持續加大對移民的資源投入，卻未同步推動城市治理與結構性改革，外界對中產階級持續流失的憂慮也隨之升高。政治與公共政策評論員林德(Michael Lind)曾於2023年9月在「Compact」雜誌撰文指出，一些長期治理不善的城市，正陷入人口與財政相互拖累的惡性循環。

林德指出，這類城市之所以尚未出現人口快速崩落，並非因為治理成功，而是仰賴不斷引入低薪的國際移民，以及來自其他地區納稅人的補貼。他形容，這種模式猶如一場「國際移民龐氏騙局」，僅能暫時延緩城市萎縮，卻無法解決根本問題，否則最終仍可能步上二戰後匹茲堡、水牛城、克里夫蘭與聖路易斯等城市縮小規模的後塵。

吳弭 移民 民主黨

社區伸援手… 明州地方團結阻ICE執法 成全美典範

