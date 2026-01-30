新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新澤西州 薩默塞特郡(Somerset County)檢察官28日宣布，希爾斯伯勒市(Hillsborough)一名37歲華裔 男子派翠克·林(Patrick J. Lin，以下均為音譯)，涉嫌去年9月25日在位於康奈爾小徑(Cornell Trail)的一處住家內，疑以棒球棒將年邁父母活活打死，檢方已對兇嫌提出多項重罪指控。死者為其69歲的父親林大衛(David Lin)與同齡母親林珍(Jean Lin)。

薩默塞特郡(Somerset County)檢察官麥克唐納(John McDonald)表示，警方案發當天下午接獲安全檢查請求後趕抵現場，期間嘗試近兩小時與屋內住戶聯繫。直到當晚6時24分，警方進入住宅。

警方進屋後，遇到持有武器的派翠克·林。兩名希爾斯伯勒警員隨即開槍擊 中林。林被送往附近醫院救治，傷勢一度危急，目前情況穩定。

警方隨後在住宅二樓的兩間臥室內，分別發現林的父母倒臥屋內已無生命跡象。法醫鑑定指出，兩名死者均死於頭部遭鈍器重擊，死因判定為他殺。

警方在調查中於林的房間內發現了一本筆記本，裡面據稱包含一個令人毛骨悚然的「願望清單」，其中第二項寫著 「殺人然後逍遙法外(to kill someone and get away with it)」，顯示至少有預謀或念頭層面的證據。

警方根據證據推測，林在殺害父母後有計畫準備逃離現場。調查人員發現他曾訂購即食餐(Meals Ready to Eat)及帶刀具，並從銀行提領現金，顯示其可能試圖脫逃。

警方在林的臥室找到多支棒球棒，其中一支檢測呈血跡陽性，現場也有血液飛濺痕跡，顯示暴力攻擊是劇烈且有準備。

目前檢警方面沒有公布更完整的心理動機、精神狀態或家庭背景解釋，也未披露是否有精神健康或其他壓力因素涉入。官方稱此為孤立事件，此案不構成對社區的持續威脅。

檢方表示，派翠克·林已被控兩項第一級謀殺罪、一項第一級未遂謀殺罪，以及兩項第三級武器相關罪名。警方指出，嫌犯出院後將直接被收押至薩默塞特郡監獄，並等待後續出庭。

警方呼籲，若有民眾掌握與案件相關的任何資訊，請聯絡薩默塞特郡檢察官辦公室重大案件組或希爾斯伯勒警察局協助調查。