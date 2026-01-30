我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威脅加拿大 川普揚言「搞飛機」…今日5件事

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)檢察官28日宣布，希爾斯伯勒市(Hillsborough)一名37歲華裔男子派翠克·林(Patrick J. Lin，以下均為音譯)，涉嫌去年9月25日在位於康奈爾小徑(Cornell Trail)的一處住家內，疑以棒球棒將年邁父母活活打死，檢方已對兇嫌提出多項重罪指控。死者為其69歲的父親林大衛(David Lin)與同齡母親林珍(Jean Lin)。

薩默塞特郡(Somerset County)檢察官麥克唐納(John McDonald)表示，警方案發當天下午接獲安全檢查請求後趕抵現場，期間嘗試近兩小時與屋內住戶聯繫。直到當晚6時24分，警方進入住宅。

警方進屋後，遇到持有武器的派翠克·林。兩名希爾斯伯勒警員隨即開槍擊中林。林被送往附近醫院救治，傷勢一度危急，目前情況穩定。

警方隨後在住宅二樓的兩間臥室內，分別發現林的父母倒臥屋內已無生命跡象。法醫鑑定指出，兩名死者均死於頭部遭鈍器重擊，死因判定為他殺。

警方在調查中於林的房間內發現了一本筆記本，裡面據稱包含一個令人毛骨悚然的「願望清單」，其中第二項寫著 「殺人然後逍遙法外(to kill someone and get away with it)」，顯示至少有預謀或念頭層面的證據。

警方根據證據推測，林在殺害父母後有計畫準備逃離現場。調查人員發現他曾訂購即食餐(Meals Ready to Eat)及帶刀具，並從銀行提領現金，顯示其可能試圖脫逃。

警方在林的臥室找到多支棒球棒，其中一支檢測呈血跡陽性，現場也有血液飛濺痕跡，顯示暴力攻擊是劇烈且有準備。

目前檢警方面沒有公布更完整的心理動機、精神狀態或家庭背景解釋，也未披露是否有精神健康或其他壓力因素涉入。官方稱此為孤立事件，此案不構成對社區的持續威脅。

檢方表示，派翠克·林已被控兩項第一級謀殺罪、一項第一級未遂謀殺罪，以及兩項第三級武器相關罪名。警方指出，嫌犯出院後將直接被收押至薩默塞特郡監獄，並等待後續出庭。

警方呼籲，若有民眾掌握與案件相關的任何資訊，請聯絡薩默塞特郡檢察官辦公室重大案件組或希爾斯伯勒警察局協助調查。

新澤西州 華裔 槍擊

上一則

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

延伸閱讀

刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪
資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊

資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊
新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案

新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案
年前被資遣她抱父母大哭 網友一句話暖到了

年前被資遣她抱父母大哭 網友一句話暖到了

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領