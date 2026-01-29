這款車安全氣囊頻頻失竊 芝警發出警訊

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥近期發生多起本田Civic車安全氣囊的偷竊案，警方已經針對此發出警告。(pexels)
芝加哥警方日前針對連串針對本田(Honda)Civics車款的奇怪竊案發出警告。警方稱，竊賊近期鎖定該款車輛的汽車安全氣囊進行偷竊，原因在於這些氣囊在黑市上價格不菲，而更換新的氣囊成本則更高。

Erie-LaSalle修車廠的納爾(Justin Nurre)表示，「大家都非常驚訝，為什麼有人會去偷安全氣囊？」該車廠在過去幾周已接獲第二起本田Civic氣囊被竊的案件。車廠員工米契爾(James Mitchell)補充：「他們基本上直接把氣囊拔出來，甚至切斷了電線。」

納爾表示，早年氣囊技術剛出現時價格昂貴，偷竊並不罕見。他猜測「如今可能因為生活艱難，有人偷氣囊再轉賣牟利」。不過，車廠與其他業者均表示，合法商家不會購買黑市氣囊，「你總是要從經銷商購買全新的氣囊。」米契爾指出，氣囊本身成本不低，再加上為取下氣囊所造成的損壞修復費用，整體花費可觀，「更換一個氣囊可能高達4000元。」

警方表示，這類竊案不僅發生在芝加哥，也曾在巴爾的摩與匹茲堡等地出現。芝加哥警方提供了近期竊案發生的時間與地點，包括：

1月5日早上5時40分，South Shore Drive 5300街區；1月14日晚上8時至1月15日早上9時50分，South Dorchester Avenue 5100街區；1月14日下午5時30分至1月15日上午9時，South Dorchester Avenue 5300街區

此外，芝加哥Bucktown與Lower West Side地區也有多起氣囊竊案，包括：12月21-22日，West 16th Street 800街區；12月21-22日，West 18th Street 900街區；12月21-22日，West Mclean Avenue 2200街區；1月14-15日，West Armitage Avenue 2000街區；1月15-17日，West Flournoy Avenue 2300街區。

警方指出，部分案件疑似由一群男性駕駛紅色Ford F-150、車牌不明的車輛犯案。

至於民眾如何保護自己與愛車避免麻煩，納爾建議可以用傳統防盜鎖柱。因為鎖柱要穿過氣囊位置，竊賊就必須先切斷它。

芝加哥警方仍在調查中，目前尚未有人被逮捕。如有任何線索，可致電Wentworth區偵探組(312)747-8380，或透過網站CPDTIP.com匿名提供情報，請註明案件編號#P26-1-003。

