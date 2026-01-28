全美最忙機場 芝加哥歐海爾重登王座

芝加哥歐海爾國際機場2025年的航班起降次數全美居冠。(路透)

芝加哥 歐海爾國際機場 (O'Hare International Airport)日前宣布，2025年該機場航班起降量，超越自2019年以來居首的亞特蘭大 哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield Jackson Atlanta Airport)，重登全美最繁忙機場。

根據美國聯邦航空總署(FAA)最新初步數據，歐海爾在2025年的航班起降次數達85萬7392次，超越亞特蘭大的80萬7625次。不過，旅客人數方面，亞特蘭大仍以4326萬8702名旅客居全美首位，達拉斯機場以3450萬8658名旅客排名第二，芝加哥則為3423萬375名旅客名列第三。

芝加哥市長強森 在新聞稿中表示：「這不只是統計數字，更是芝加哥動能的象徵。從歐海爾的跑道到城市各個社區，芝加哥正在建設、成長並引領全國。我們對外開放、面向世界，再度成為全國領先的城市。」

市府航空管理局(CDA)指出，這一排名代表「就業、商業、觀光 與機會」。航管局局長墨瑞(Michael Murray) 表示：「我們的CDA團隊，以及像聯合航空、美國航空等主要航空合作夥伴及其眾多歐海爾員工，每天都努力確保機場運作順暢，無論季節或困難。這項成就屬於他們，也屬於芝加哥市民。」

另一方面，芝加哥中途國際機場(Midway International Airport)在全美航班起降排名第38位，2025年共有21萬930次。

兩大芝加哥機場合計，2025年平均每30秒就有一架飛機起飛或降落。全美航班起降排名前五的機場還包括達拉斯-沃斯堡國際機場(74萬1286次)、丹佛國際機場(70萬7268次)以及拉斯維加斯哈里·里德國際機場(58萬6821次)。