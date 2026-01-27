我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UPS淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

助北韓特工境外在美遠距詐騙數百萬 新州華人認罪

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為聯邦調查局2024年12月對14名涉案北韓人發布的通緝海報。(美聯社)
圖為聯邦調查局2024年12月對14名涉案北韓人發布的通緝海報。(美聯社)

麻州聯邦檢察官辦公室表示，北韓詐騙犯透過美國人「協助」，假冒IT從業人員應徵取得遠距IT職位，竊取美國企業資金以資助其核武計畫，至少已向北韓核武計畫匯入500萬元，美國企業損失至少300萬元。新澤西州華裔男子王振興( Zhenxing “Danny” Wang，音譯）是協助北韓的共犯之一；他在本月對共謀詐騙洗錢等罪名認罪，最高可判刑20年。

新澤西州新聞網站NJ.com報導，早在2021年，北韓詐騙犯就使用竊盜或偽造身分申請美國企業遠距IT職位，成功讓美國雇主以為他們是合法員工。王振興和其他美國同夥，負責處理各公司的筆記型電腦和設備，讓北韓詐騙犯看起來像是在美國工作。

麻州聯邦檢察官稱，去年夏天有九人被起訴，王振興是其中之一；他們被控竊取80多名美國人身分，然後用其名義在100多家公司成功應徵工作，受騙企業包括財星500強企業和一家國防承包商在內。

聯邦檢察官指稱，王振興以及另一新澤西州男子王克佳（Kejia “Tony” Wang，音譯）等「中間人」成立假公司，在看似普通住宅的地方設立「筆記型電腦農場」，存放公司配發的筆記型電腦、螢幕等硬體設備。這些設備會被精心配置遠端存取軟體，讓北韓特工能從國外登入，彷彿坐在美國境內辦公桌前。這些中間人輪流使用設備、排除故障，努力維持合法假象。

王振興和王克佳至少收取了70萬元報酬。

2024年10月，聯邦探員突襲王振興位於新澤西州、紐約州和加州的住所及其他六個地點，沒收70多台筆記型電腦，查獲21個詐欺性網站域名，凍結29個銀行帳戶。

王振興去年9月承認共謀； 1月對共謀郵件詐騙、電匯詐騙和洗錢等罪名認罪。量刑聽證會訂4月14日在波士頓聯邦法院舉行；最高可判處20年徒刑、獄後監管三年及25萬元罰款。

聯邦調查局拉斯維加斯分局代理主管馬塔爾（Rafik Mattar）表示，「這個集團雖已被搗毀，但北韓政府訓練、部署的IT人員數以千計，每天都在對美國企業進行類似詐騙活動。各企業務必對遠距工作者進行全面審查。」

新澤西州 北韓 詐騙

上一則

費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

延伸閱讀

本月第2次 北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈

本月第2次 北韓疑似朝日本海發射彈道飛彈
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作
暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任
北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過

北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響