未依法安排拘留移民保釋聽證 明州法官傳喚ICE局長

明尼蘇達州首席聯邦法官指出，川普政府未依法院命令替被拘留移民安排保釋聽證，要求移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯在31日親自出庭說明。(美聯社)

明尼蘇達州首席聯邦法官指出，川普政府未依照法院命令，替被拘留移民 安排必要的保釋聽證，已多次違規。法官因此要求移民及海關執法局(ICE )代理局長在31日親自出庭，說明為何ICE一再未遵守法院命令，法官並提到，ICE可能因此面臨藐視法庭的處分。

首席法官施爾茲(Patrick J. Schiltz)26日發布命令指出，ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)必須親自到庭應訊，施爾茲並嚴厲批評政府處理移民保釋聽證的作法。

施爾茲在命令中寫道：「本院對被告已極具耐心，儘管被告決定派遣數千名人員前往明州 拘留移民，卻未針對隨之而來的大量人身保護令請願與訴訟做好任何準備。」

此項命令發布的前一天，總統川普指示「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)接管政府在明州的移民執法行動，此舉發生於本月第二起涉及移民執法人員致死事件之後。

法院表示，ICE與國土安全部(DHS)發言人27日均已收到媒體詢問，但尚未回應。

施爾茲指出：「被告多次向法院保證，他們理解並將遵守法院命令，且已採取行動確保未來會履行義務。然而，違規情形仍持續發生。」

他也坦言，下令聯邦機構首長親自出庭實屬罕見，但表示：「ICE違反法院命令的程度同樣非比尋常，較溫和的手段已嘗試且失敗。」

法院文件顯示，本案請願人以姓名縮寫「Juan T.R.」列名。法院於1月14日裁定，要求當局在7天內提供該名被拘留者保釋聽證；但至1月23日，其律師仍向法院回報，當事人仍遭羈押。

法官補充，若該名請願人於庭期前獲釋，將取消里昂斯的出庭要求。