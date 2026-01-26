判決無罪也沒用 懸賞刺殺博維諾 被告仍遭ICE當庭拘捕

芝加哥建築工人馬丁內茲(Juan Espinoza Martinez)。（DHS）

涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺」美國邊境 巡邏隊資深指揮官博維諾博維諾(Gregory Bovino)而被告的建築工人馬丁內茲(Juan Espinoza Martinez)，日前才由聯邦陪審團裁定無罪，然而，馬丁內茲仍因移民 身分，當庭遭ICE 拘留。

判決出爐翌日，美國國土安全部(DHS)態度依舊強硬，稱判決「不改變事實」，且再度抨擊媒體、庇護政策與對移民執法人員的威脅。

陪審團是在22日下午4時在芝加哥聯邦法庭，裁定涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺」美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾的被告馬丁內茲無罪。檢辯焦點在於其是否具有實際買兇殺人的「意圖」。檢方指稱，被告以英、西雙語透過Snapchat發布訊息，稱提供線索可得2000元、殺害可得1萬元，並附上博維諾照片，顯示明確犯意；辯方則反駁僅是言語與流言，無任何金錢往來或行動證據。法官亦禁止在庭上提及幫派關聯，相關指控最終撤回。

儘管獲判無罪，馬丁內茲仍因移民身分問題，當庭被ICE拘留，命運未卜。此案源自「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)，卻再次顯示川普政府在此行動中，更著重政治與公關戰，而非司法結果。DHS多次在案件初期將嫌犯標籤為「國內恐怖分子」或「高階幫派成員」，塑造芝加哥失控、移民執法人員遭系統性攻擊的形象，但相關指控屢遭法院檢驗後瓦解。

自去年9月以來約30起相關案件中，已有14起未進入審判即遭撤銷或不起訴。上月，檢方也撤回一名女性在布萊頓公園遭邊境巡邏隊人員開槍後的攻擊指控，因執法人員說法出現重大疑點。

本案為首宗進入陪審團審理的案件，被告僅經三小時討論即獲無罪。多名辯護律師表示，判決證明陪審制度發揮制衡作用，但也憂心聯邦案件竟以倉促方式起訴。曾任聯邦檢察官的律師指出，DHS發布的新聞稿曾將被告描繪為暴力幫派分子，但相關幫派指控最終因缺乏證據遭法官禁止提及。

辯方律師表示，陪審團「要求的是證據，而非政治操作」。然而，即便無罪，被告仍因非美國公民身分，當庭被移交ICE拘留，面臨遣返。

被告妻子表示，全家雖為無罪判決感到欣慰，卻無法真正團聚。丈夫可能被遣返至童年後未曾返回的墨西哥，三名在美出生的孩子正承受巨大心理壓力。她形容，這是一場「苦澀的勝利」。

案件也凸顯移民執法與司法審判之間的落差：在法庭中獲判清白，卻仍難逃移民體系帶來的不確定命運。