我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

風雪後嚴寒未退 華府學校26日停課 聯邦員工遠距辦公

特派員黃惠玲／即時報導
冬季暴風雪襲擊華府地區，工人26日一早清除國會山莊周遭的積雪。(美聯社)
冬季暴風雪襲擊華府地區，工人26日一早清除國會山莊周遭的積雪。(美聯社)

一場冬季風暴周末席捲華府、馬里蘭州與維吉尼亞州後，已經逐漸遠離，但當地居民仍須面對堆積如岩石般堅硬的積雪，以及刺骨低溫所帶來的影響，其中多數華府地區學校26日均停課一天，部分學區甚至提前取消了27日的課程，聯邦機構也實施大範圍的遠距上班。

此次風暴為大華府地區帶來約5吋至近1呎不等的降雪，華府以南及以東部分地區更出現結冰情況。

26日白天氣溫預計回升至華氏20多度中後段，但強風將使體感溫度更低，尤其當天夜間，風寒效應可能降至零下。美國國家氣象局警告，嚴寒天氣將持續至27日清晨，形容情況「危險寒冷」，並呼籲民眾多層穿著，盡量讓寵物待在室內。

當地積雪與結冰狀況預料將持續7至10天，短期內不會再有大規模降雪，但28日晚間可能出現零星飄雪，並持續帶來「一波波北極冷空氣」，高溫僅在華氏20多度。

一名華府居民表示，26日清晨他花了約30分鐘才清除車上的冰雪，擋風玻璃上約有3吋厚的硬冰，即使開著暖氣仍需費力敲除，而假使前一天未鏟雪，車輛將非常難以駛出停車位。

地方官員提醒，支線道路的除雪作業可能需等待一段時間。馬州蒙哥馬利郡行政首長艾瑞奇(Marc Elrich)指出，清理主要幹道仍是首要任務，但支線道路在除雪前恐已結冰，增加作業難度。

目前尚未傳出與風暴相關的大規模停電，但電力公司警告仍有風險。維州州長史潘伯格(Abigail Spanberger)則表示，急診室因低溫、失溫及一氧化碳中毒就醫人數增加，尤其部分民眾使用發電機取暖，情況令人憂心。

鐵路方面，大都會火車通勤系統Amtrak表示，因通訊中斷，東北走廊列車進出華府時可能出現延誤。氣象預報顯示，至28日為止，天氣以寒冷為主，高溫約在華氏20多度，嚴寒仍將持續。

華府 維吉尼亞州 大都會

上一則

新州長一上任就宣布凍結電費費率 暫停受理漲價案

延伸閱讀

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度
多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」
再有平民遭ICE槍殺 霍楚籲諾姆下台

再有平民遭ICE槍殺 霍楚籲諾姆下台
執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」

執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」