芝城大雪 一夜近200起交通事故 航班也大量取消

芝城大雪。(讀者提供)

芝加哥 地區25日上午持續降雪，道路濕滑泥濘，導致至少200起交通事故，航空交通也大受影響，多個航班出現延誤或取消情況。由於靠近密西根湖一帶出現較大降雪，國家氣象局對芝加哥地區發布冬季風暴警告(Winter Storm Warning)，有效至25日下午4時。

氣象專家指出，庫克 郡在警告期間，湖畔地區的降雪量可能達到6至12吋。

整體而言，芝加哥多數社區並未出現大量積雪，降雪量約為2至3吋；但靠近密西根湖的地區情況較為嚴重，積雪約4至5吋。隨著向西移動，降雪量則逐漸減少。

氣溫方面，雖然預計將略為回升，最高溫接近華氏20度，但仍比往年同期平均值低約10度。不過，至少不再是零下氣溫。芝加哥地區25日上午氣溫普遍落在個位數至十多度之間，嚴寒恐影響道路撒鹽融雪的效果。

多條主要道路出現濕滑狀況，尤以55號州際公路(Interstate 55)最為明顯，期間發生多起車輛打滑失控事故。伊利諾州警表示，自24日晚間6時至25日上午6時，州警在芝加哥地區共處理近200起交通事故，其中超 過30起涉及人員受傷，另協助了71名受困駕駛。

航空交通同樣受到嚴重影響。根據FlightAware網站統計，歐海爾國際機場與中途機場合計已有超過600架航班取消。

氣象單位提醒民眾外出務必注意行車安全。雖然冬季天氣警示(Winter Weather Advisory)預計將於25日晚間解除，但嚴寒天氣仍將回籠。

氣象預報顯示，25日晚間至26日清晨，芝加哥部分地區的體感溫度可能低至華氏零下15度至零下25度。氣象局已對相關地區發布寒冷天氣警示(Cold Weather Advisory)，期限自25日晚午夜起生效，至26日中午結束。