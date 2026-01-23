我的頻道

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)
糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州庫克郡衛生官員警告，若未來數月內有數十萬名居民失去全美規模最大的低收入家庭食品補助計畫之一，恐對公共健康造成連鎖衝擊。

伊州官員指出，因聯邦新增工作要求，估計至5月1日，約有40萬名伊州居民可能失去「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)資格。目前全州約有近200萬人參與該計畫。相關政策變動源自總統川普去年夏天獲國會通過的稅收與支出方案。

新規定將工作要求適用年齡上限由55歲提高至64歲，並擴及無家可歸者、退伍軍人，以及子女年滿14歲以上的家長(過去為18歲)。符合條件者須每月至少工作或從事志願服務80小時，才能持續領取補助。共和黨方面認為，此舉有助提升就業率並減少計畫濫用。

截至目前，伊州約有10萬人已申請工作要求豁免，包括經認定身心狀況不適合工作者，以及正在接受毒品或酒精治療的人士。不過，伊州社會服務廳(IDHS)廳長昆特羅(Dulce Quintero)日前在芝加哥南區庫克郡醫療體系普羅維登醫院表示，仍有成千上萬名符合條件的民眾尚未申請，相關單位正積極聯繫，提醒民眾須於2月1日前主動提出豁免申請。

根據規定，未符合工作要求且未獲豁免者，最多僅能領取三個月SNAP補助，之後須等待三年才能重新申請。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)指出，糧食不是奢侈品，而是基本人權，也是健康、尊嚴與機會的基石。官員也憂心，新規恐與明年可能調整的醫療補助計畫(Medicaid，白卡)產生疊加效應，導致更多民眾延誤就醫，增加急診負擔。庫克郡醫療體系執行長米凱提斯(Dr. Erik Mikaitis)表示，飢餓本身就是一項醫療問題，營養不穩定將直接影響健康結果與醫療成本。

大芝加哥食物銀行執行長梅爾(Kate Maehr)回顧，去年聯邦政府關門期間SNAP資金一度凍結，曾出現大量民眾長時間排隊領食物的情況。她坦言，食品銀行無法完全填補SNAP中斷所造成的缺口。

伊州社會服務廳提醒，符合特定條件者可申請SNAP工作要求豁免，包括：身心狀況不適合工作者、正在接受毒品或酒精成癮治療者、需照顧無法自理家庭成員的主要照顧者、無家可歸者、符合特定年齡或家庭條件者、在學學生或參與政府認可職業訓練者，以及居住於工作機會不足地區的民眾。

社會服務廳呼籲，符合條件者務必主動申請豁免，以免福利中斷，可透過官方網站或撥打(800)843-6154查詢資格並完成申請。

伊州 庫克 芝加哥

極端寒流 芝加哥公校23日全面停課 庫克郡入冬已8人因寒冷致死

