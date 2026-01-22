芝男子被控懸賞刺殺CBP博維諾 陪審團裁決無罪

美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)

陪審團22日下午4時在芝加哥 聯邦法庭，對去年涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺(murder-for-hire)」美國邊境 巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)的被告馬丁內斯(Juan Espinoza Martinez)，做出無罪裁決。

本案20日開庭審理，檢辯雙方爭論關鍵在於「意圖」兩字，即被告馬丁內茲是否真的意圖從事買兇殺人，抑或如辯方自始主張的，只是在散布社區流言。

聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官尤南(Jason Yonan)表示，馬丁內茲散布的信息，是以英、西雙語撰寫的訊息，提出提供線索可獲2000元、殺害博維諾則可獲1萬元的報酬。其中，文中的「LK」被解讀為拉丁國王幫(Latin Kings)的縮寫。尤南主張，「這三行文字和一張照片就顯示了他的意圖。他特地花時間取得照片，並把照片附在訊息中發布。」

尤南稱，馬丁內茲於去年10月2日透過Snapchat發送的訊息，是在去年秋季「中途閃擊戰」(Operation Midway Blitz)高峰期間，刻意對海關與邊境保護局(CBP )指揮官博維諾懸賞刺殺。

相關報導指出，法官已禁止在審理中引入幫派相關證據，該案涉及一名芝加哥男子被控策畫殺害CBP指揮官。

檢方最初在逮捕時，曾指控37歲的馬丁內茲為該街頭幫派的高層成員，但後來已撤回這項指控。事實上，馬丁內茲並無任何前科紀錄，他出生於墨西哥，幼年時即被帶到美國。

辯護律師辛格(Dena Singer)反駁說：「政府要你們僅憑他傳給一名身障友人和自己兄弟的Snapchat訊息來定罪，僅此而已。這就是他們全部的案情，其中沒有金錢交易、沒有武器，只有言語。」檢方提告馬丁內茲蓄意雇用他人殺害博維諾，而辯方則主張被告無實際行動證據。該案被視為與川普政府在芝加哥及全美擴大移民執法行動密切相關，社會高度關注。