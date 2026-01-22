放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE )20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心，此事件震撼校方與社區。

學區 總監史丹維克(Zena Stenvik)21日指出，遭拘留的男童為學齡前學生萊姆・拉莫斯(Liam Ramos)，事發時父子剛將車開進自家車道即遭ICE人員攔下帶走。她表示，這已是近兩周內第四名遭聯邦移民人員拘留的該學區學生。

史丹維克說，她接獲通知後立即趕赴現場，抵達時車輛仍在發動，但父子已被控制。一名ICE人員將萊姆從車內帶出，牽著他走到家門口，要求他敲門確認屋內是否有人。她痛批，這形同「利用一名5歲孩童作為誘餌」。

她指出，當時屋內另有一名成年人在場，曾請求照顧萊姆以避免孩子被拘留，但遭ICE拒絕。約20分鐘後，萊姆就讀國中的哥哥返家，才發現父親與弟弟失蹤。學區兩名校長也趕到現場提供支援。

家屬律師普羅科施(Marc Prokosch)表示，萊姆一家正處於有效的庇護申請程序中，並持有合法入境文件，並非非法移民 ，也沒有遞解出境令。他表示，父子目前仍被關押在同一拘留中心。

學區公布的照片顯示，戴著藍色毛帽的萊姆站在家門口，身旁是一名戴口罩的ICE人員；另一張照片中，萊姆站在車旁，一名男子緊握他的書包。

「為什麼要拘留一個5歲的孩子？」史丹維克質疑，「他不可能是暴力罪犯。」

國土安全部助理部長麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)則在聲明中表示，ICE當天是針對男童父親的「定點執法行動」，稱「並未鎖定兒童」。她指控父親曾逃離現場，ICE人員為保護孩子才留在一旁陪同，並稱家長可選擇是否與子女一同被遣返。

史丹維克並揭露，20日另有一名17歲學生在父母不在場情況下，被武裝、蒙面的ICE人員帶走；1月14日，一名17歲女高中生與母親在住處遭拘留；1月6日，一名10歲女童在上學途中與母親一同被帶走，當天即被送往德州。

她表示，記者會當天，一輛ICE車輛曾駛入學區高中校園，經校方要求後離開。史丹維克說。校方指出，部分家庭因恐懼而不敢讓孩子到校，學區正協助受影響家庭因應法律問題。