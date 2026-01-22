我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心，此事件震撼校方與社區。

學區總監史丹維克(Zena Stenvik)21日指出，遭拘留的男童為學齡前學生萊姆・拉莫斯(Liam Ramos)，事發時父子剛將車開進自家車道即遭ICE人員攔下帶走。她表示，這已是近兩周內第四名遭聯邦移民人員拘留的該學區學生。

史丹維克說，她接獲通知後立即趕赴現場，抵達時車輛仍在發動，但父子已被控制。一名ICE人員將萊姆從車內帶出，牽著他走到家門口，要求他敲門確認屋內是否有人。她痛批，這形同「利用一名5歲孩童作為誘餌」。

她指出，當時屋內另有一名成年人在場，曾請求照顧萊姆以避免孩子被拘留，但遭ICE拒絕。約20分鐘後，萊姆就讀國中的哥哥返家，才發現父親與弟弟失蹤。學區兩名校長也趕到現場提供支援。

家屬律師普羅科施(Marc Prokosch)表示，萊姆一家正處於有效的庇護申請程序中，並持有合法入境文件，並非非法移民，也沒有遞解出境令。他表示，父子目前仍被關押在同一拘留中心。

學區公布的照片顯示，戴著藍色毛帽的萊姆站在家門口，身旁是一名戴口罩的ICE人員；另一張照片中，萊姆站在車旁，一名男子緊握他的書包。

「為什麼要拘留一個5歲的孩子？」史丹維克質疑，「他不可能是暴力罪犯。」

國土安全部助理部長麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)則在聲明中表示，ICE當天是針對男童父親的「定點執法行動」，稱「並未鎖定兒童」。她指控父親曾逃離現場，ICE人員為保護孩子才留在一旁陪同，並稱家長可選擇是否與子女一同被遣返。

史丹維克並揭露，20日另有一名17歲學生在父母不在場情況下，被武裝、蒙面的ICE人員帶走；1月14日，一名17歲女高中生與母親在住處遭拘留；1月6日，一名10歲女童在上學途中與母親一同被帶走，當天即被送往德州。

她表示，記者會當天，一輛ICE車輛曾駛入學區高中校園，經校方要求後離開。史丹維克說。校方指出，部分家庭因恐懼而不敢讓孩子到校，學區正協助受影響家庭因應法律問題。

ICE 學區 非法移民

上一則

體感-40℉明襲芝 伊州庫克郡今冬寒冷相關已8死

延伸閱讀

ICE備忘錄：幹員沒有法院搜查令也可以逕行進入民宅

ICE備忘錄：幹員沒有法院搜查令也可以逕行進入民宅
ICE探員執勤用私人手機拍攝 引侵權爭議 國安部目前無使用準則

ICE探員執勤用私人手機拍攝 引侵權爭議 國安部目前無使用準則
ICE目標轉向緬因州 聲稱針對有犯罪前科的索馬利亞移民

ICE目標轉向緬因州 聲稱針對有犯罪前科的索馬利亞移民
墨菲簽署 新州限制ICE在醫院、學校執法

墨菲簽署 新州限制ICE在醫院、學校執法

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命

接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命