氣象局警報：華府地區本周末恐降逾8吋大雪

特派員黃惠玲／即時報導
美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)預報指出，華府本周末將下大雪。(路透)
美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)預報指出，華府本周末將下大雪。(路透)

因應本周末可能迎來一場影響廣泛的冬季風暴，華府地區正嚴陣以待。美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，華府都會區預計自22日(周六)下午開始降雪，入夜後迅速增強，當晚深夜至23日上午達到高峰，至24日晚間逐漸減弱。氣象局已對該地區發布冬季風暴觀察警報，效期至26日。

氣象預測模型顯示，華府多數地點的積雪量可能超過8吋，屬於「重大」等級降雪事件，部分地區甚至可能出現兩位數積雪。氣象局呼籲民眾及早做好因應準備，以降低對自身與家人的影響。

除大量降雪外，風暴後方將伴隨並延續極端低溫。氣象局指出，長時間的極地冷空氣恐導致水管破裂，並顯著提高失溫風險，民眾應避免長時間暴露在戶外，並留意長者與弱勢族群的保暖需求。隨著系統逐漸遠離，24日部分地區的降雪可能轉為雨夾雪或凍雨，進一步增加路面結冰風險。

華府公共工程局(Department of Public Works)除雪作業主管韋斯特(Warnique West)表示，市府已全面啟動應變機制，預期此次降雪量可能超過近年水準。自22日晚間起，鹽車將對主要道路進行預撒鹽作業，以協助融冰。公共工程局約200輛市府車輛投入除雪，另有約100家承包商支援。她也呼籲民眾當看到鏟雪車作業時，應至少保持100呎距離。

氣象單位表示，這波冬季風暴影響範圍涵蓋華府本市，以及周邊多個馬里蘭州與維吉尼亞州郊區，包括馬州的蒙哥馬利郡(Montgomery County)、喬治王子郡(Prince George's County)，以及維州北部的阿靈頓郡(Arlington County)、費爾法克斯郡(Fairfax County)與亞歷山卓市(Alexandria)。

馬州州長摩爾(Wes Moore)已宣布進入「備戰狀態」。州長辦公室表示，馬州國民兵已在西部、中部及東岸地區預先部署人員與特種車輛，以利迅速因應暴雪與結冰帶來的衝擊。

華府 馬州 維吉尼亞州

