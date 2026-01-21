我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

格陵蘭旅遊熱度隨政治爭議升溫 哪些行程最受歡迎

懸賞1萬刺殺博維諾案 芝聯邦法院今開審

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)
美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)

去年涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺(murder-for-hire)」美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)案件，21 日在芝加哥聯邦法院展開首輪開庭。檢方指出，被告馬丁內斯(Juan Espinoza Martinez)蓄意雇用他人殺害博維諾，辯方則主張被告無實際行動證據。該案被視為與川普政府在芝加哥及全美擴大移民執法行動密切相關，社會高度關注。

聯邦檢察官在開案陳詞時表示，被告去年10月透過社交媒體Snapchat，發布包含博維諾照片的訊息，附上懸賞誘因：「提供信息給我們2000 美元，完成刺殺再加1萬元」。檢方認為這構成「雇用殺手」的直接證據，訊息已被發送給被告的兄弟及另一名接觸者。檢方表四，被告的行為非無心之舉，而是蓄意計畫。

檢方指出，案件核心是證明被告具有實際意圖促成暴力行動，並將懸賞訊息視為主要證據。部分可能涉及街頭幫派因素曾被考量，但法院已裁定禁止檢方提出此類證據，以避免陪審團偏見。

辯方指出，被告未有任何具體行動或聯絡殺手的證據，生活重心在建築工作與照顧三個孩子，無暴力犯罪紀錄。辯護律師表示，僅憑社交媒體訊息無法證明被告具體刺殺意圖，可能只是虛張聲勢或不成熟言論。這將成為審理的核心辯點。

本案由美國聯邦法院地方法官萊夫科(Joan Lefkow)主持，她禁止檢方提出被告街頭幫派關聯證據，允許呈現訊息交流及相關證人證言，以平衡程序正義。

博維諾作為美國海關與邊境保護局(CBP)資深指揮官，自川普政府擴大「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)等移民執法行動以來，成為媒體焦點。相關行動在芝加哥及全美多地引發法律挑戰與社區抗議，數千人被捕及拘留，伴隨多起執法爭議。

此案被視為司法系統平衡執法人員安全與公民自由的試金石。若被告罪名成立，最高刑期可達10年。法院將在後續審理中傳喚證人及呈現錄像訪談，證明懸賞意圖及犯罪模式。

陪審團12名成員已就緒，審判將進入證據呈現階段。博維諾本人暫無出庭計畫，但其他聯邦執法人員及證人將協助示證。審判備受關注，亦可能對未來類似案件形成司法參考。

芝加哥 邊境 川普

上一則

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

延伸閱讀

亞馬遜開成好市多？計畫再芝加哥打造巨型實體門市

亞馬遜開成好市多？計畫再芝加哥打造巨型實體門市
戰後罕見大案 刺殺前日相安倍凶手山上徹也被判無期徒刑

戰後罕見大案 刺殺前日相安倍凶手山上徹也被判無期徒刑
寶可夢攜手科學家 將走進芝加哥自然史博物館

寶可夢攜手科學家 將走進芝加哥自然史博物館
明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16
明州聖保羅市市長侯高莉。(路透)

聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件

2026-01-19 10:45

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉