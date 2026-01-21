懸賞1萬刺殺博維諾案 芝聯邦法院今開審

美國邊境巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(美聯社)

去年涉嫌在社交媒體張貼「懸賞刺殺(murder-for-hire)」美國邊境 巡邏隊資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)案件，21 日在芝加哥 聯邦法院展開首輪開庭。檢方指出，被告馬丁內斯(Juan Espinoza Martinez)蓄意雇用他人殺害博維諾，辯方則主張被告無實際行動證據。該案被視為與川普 政府在芝加哥及全美擴大移民執法行動密切相關，社會高度關注。

聯邦檢察官在開案陳詞時表示，被告去年10月透過社交媒體Snapchat，發布包含博維諾照片的訊息，附上懸賞誘因：「提供信息給我們2000 美元，完成刺殺再加1萬元」。檢方認為這構成「雇用殺手」的直接證據，訊息已被發送給被告的兄弟及另一名接觸者。檢方表四，被告的行為非無心之舉，而是蓄意計畫。

檢方指出，案件核心是證明被告具有實際意圖促成暴力行動，並將懸賞訊息視為主要證據。部分可能涉及街頭幫派因素曾被考量，但法院已裁定禁止檢方提出此類證據，以避免陪審團偏見。

辯方指出，被告未有任何具體行動或聯絡殺手的證據，生活重心在建築工作與照顧三個孩子，無暴力犯罪紀錄。辯護律師表示，僅憑社交媒體訊息無法證明被告具體刺殺意圖，可能只是虛張聲勢或不成熟言論。這將成為審理的核心辯點。

本案由美國聯邦法院地方法官萊夫科(Joan Lefkow)主持，她禁止檢方提出被告街頭幫派關聯證據，允許呈現訊息交流及相關證人證言，以平衡程序正義。

博維諾作為美國海關與邊境保護局(CBP)資深指揮官，自川普政府擴大「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)等移民執法行動以來，成為媒體焦點。相關行動在芝加哥及全美多地引發法律挑戰與社區抗議，數千人被捕及拘留，伴隨多起執法爭議。

此案被視為司法系統平衡執法人員安全與公民自由的試金石。若被告罪名成立，最高刑期可達10年。法院將在後續審理中傳喚證人及呈現錄像訪談，證明懸賞意圖及犯罪模式。

陪審團12名成員已就緒，審判將進入證據呈現階段。博維諾本人暫無出庭計畫，但其他聯邦執法人員及證人將協助示證。審判備受關注，亦可能對未來類似案件形成司法參考。