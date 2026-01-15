人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤

芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)

Time Out Market宣布，位於芝加哥 富頓市場(Fulton Market)的美食廣場將於1月23日結束營業；幾乎同時，在波士頓 芬威(Fenway)區的Time Out 美食廣場，也確定於同日關門。分析指出，Time Out Market於東部、中西部的據點同步退場，反映後疫情 時代都市商圈在人流、租金與經營模式上的結構性挑戰，也對進駐攤商與員工帶來後續轉業與生計壓力。

芝加哥Time Out Market於2019年11月份開幕，其構想最早可追溯至2017年，目標是匯聚芝加哥最具代表性的廚師、調酒師與創意餐飲品牌，打造一處融合美食與文化的城市聚點。官方表示，能夠在芝加哥呈現這座城市豐富的飲食實力與文化創意，對團隊而言是一段意義深遠的經歷。

Time Out Market執行長馬雷(Michael Marlay)表示，美食廣場開幕不久就發生新冠疫情，疫情過後雖然市場逐步復甦，但由於混合辦公型態持續，市中心人流不穩定，加上營運成本上升，導致廣場始終難以維持穩定獲利，最終不得不做出關閉決定。

他表示，芝加哥擁有世界級的美食與文化能量，並感謝團隊、進駐的廚師與餐飲業者，以及多年來支持的消費者。Time Out 將持續透過其他平台支持這些餐飲與創意人才。

值得注意的是，Time Out的數位媒體品牌「Time Out Chicago」並未受到影響，仍將持續深耕芝加哥，報導城市的美食、活動與文化動態。

另一方面，波士頓芬威區的Time Out Market也確認將於1月23日歇業。該場館位於 401 Park Drive，占地約2.7萬平方呎，匯集多家在地餐飲品牌與兩間酒吧，包括 Ms. Clucks Deluxe、Cusser's Roast Beef & Seafood、Taqueria El Barrio 等。關閉後，所有進駐攤位將停止營運。

波士頓的這處美食廣場從2019年開幕以來，歷經疫情衝擊，攤位更替頻繁，被外界認為與營運環境不穩定有關。市場關閉後，該空間未來用途尚未公布，房產業主 Alexandria Real Estate Equities亦未回應媒體詢問。

Time Out Market的退場，正值麻州餐飲業近年面臨多起歇業潮之際。芬威地區商用空置率上升，鄰近的REI門市也預計於未來一年關閉。近期倒閉的餐飲業者還包括經營70年的Twin Donuts，以及連鎖品牌 Uno Pizzeria與Bertucci's，後者更曾進入破產與縮編程序。