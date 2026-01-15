我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

人流差成本高 芝城、波城Time Out美食廣場同步收攤

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)
芝加哥Time Out Market將在23日結束營業。(芝加哥Time Out Market官方臉書)

Time Out Market宣布，位於芝加哥富頓市場(Fulton Market)的美食廣場將於1月23日結束營業；幾乎同時，在波士頓芬威(Fenway)區的Time Out 美食廣場，也確定於同日關門。分析指出，Time Out Market於東部、中西部的據點同步退場，反映後疫情時代都市商圈在人流、租金與經營模式上的結構性挑戰，也對進駐攤商與員工帶來後續轉業與生計壓力。

芝加哥Time Out Market於2019年11月份開幕，其構想最早可追溯至2017年，目標是匯聚芝加哥最具代表性的廚師、調酒師與創意餐飲品牌，打造一處融合美食與文化的城市聚點。官方表示，能夠在芝加哥呈現這座城市豐富的飲食實力與文化創意，對團隊而言是一段意義深遠的經歷。

Time Out Market執行長馬雷(Michael Marlay)表示，美食廣場開幕不久就發生新冠疫情，疫情過後雖然市場逐步復甦，但由於混合辦公型態持續，市中心人流不穩定，加上營運成本上升，導致廣場始終難以維持穩定獲利，最終不得不做出關閉決定。

他表示，芝加哥擁有世界級的美食與文化能量，並感謝團隊、進駐的廚師與餐飲業者，以及多年來支持的消費者。Time Out 將持續透過其他平台支持這些餐飲與創意人才。

值得注意的是，Time Out的數位媒體品牌「Time Out Chicago」並未受到影響，仍將持續深耕芝加哥，報導城市的美食、活動與文化動態。

另一方面，波士頓芬威區的Time Out Market也確認將於1月23日歇業。該場館位於 401 Park Drive，占地約2.7萬平方呎，匯集多家在地餐飲品牌與兩間酒吧，包括 Ms. Clucks Deluxe、Cusser's Roast Beef & Seafood、Taqueria El Barrio 等。關閉後，所有進駐攤位將停止營運。

波士頓的這處美食廣場從2019年開幕以來，歷經疫情衝擊，攤位更替頻繁，被外界認為與營運環境不穩定有關。市場關閉後，該空間未來用途尚未公布，房產業主 Alexandria Real Estate Equities亦未回應媒體詢問。

Time Out Market的退場，正值麻州餐飲業近年面臨多起歇業潮之際。芬威地區商用空置率上升，鄰近的REI門市也預計於未來一年關閉。近期倒閉的餐飲業者還包括經營70年的Twin Donuts，以及連鎖品牌 Uno Pizzeria與Bertucci's，後者更曾進入破產與縮編程序。

芝加哥 疫情 波士頓

上一則

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

延伸閱讀

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
聯邦裁員一波接一波，受影響職工多次抗議表達心聲。(美聯社)

1個月就流失上萬聯邦職位 馬州州長震驚

2026-01-08 11:17

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望