我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國人每天喝茶 研究：年長女性較不易骨折

共和黨2026年能否守住參議院多數 取決於五個州

華府餐飲業受重擊 2025年歇業家數創新高

特派員黃惠玲／即時報導
一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)
一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)

美國首都華府的餐飲業在2025年遭遇重大打擊，餐廳歇業數量創下新高。大華府餐飲協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington，RAMW)最新發布的報告指出，華府餐廳關門數已連續三年攀升，其中受衝擊最嚴重的是以中產階級家庭為主要客群的中價位餐廳。

RAMW執行長兼總裁湯森(Shawn Townsend)表示：「中產家庭長期依賴的餐廳正在消失。削弱可負擔性的政策，對服務社區家庭的鄰里餐廳造成最沉重的打擊。」

報告指出，平均客單價介於20至40元的中價位餐廳，在今年夏季的銷售額、晚餐來客數與獲利下滑幅度，皆為各類餐飲型態之最。相較之下，客單價超過41元的高端餐飲則持續成長。

RAMW指出，完整服務與有限服務餐廳、酒吧、咖啡館及外帶店的歇業數量已連續第三年增加，同時新開餐廳數量卻持續下降。

截至11月共有92家餐廳歇業，超越2024年的73家。RAMW指出，其中約67%的歇業店家為中價位餐廳，包括經營超過30年的喬治亞布朗餐廳(Georgia Brown's)，以及營業13年的Sprig and Sprout。

在歇業餐廳中，約73%承受更高的食材成本，53%面臨勞動成本上升。

2025年新開餐廳僅109家，較2024年減少約30%。此外，今夏大華府地區有65%的餐廳銷售額較去年同期下滑。

不過，部分高端餐飲表現逆勢成長。餐飲協會指出，過去三年，新開餐廳中高端餐飲的占比已從23%提升至33%。精緻與高檔餐廳也較可能增聘外場服務人員與調酒師，且有33%的業者計畫增加廚房人力。報告顯示，高端餐飲是今夏唯一獲利成長的餐飲類型，儘管銷售額零成長，利潤仍提高13%。

2025年8月，總統川普宣布對華府進行「聯邦接管」，並啟動「讓華府安全又美麗」行動，期間，大量國民兵進駐街頭，移民暨海關執法局(ICE)人員也明顯增加。隨著移民執法行動升溫及數千名聯邦員工失業，餐飲業陷入不確定狀態。

RAMW報告顯示，83%的餐廳對移民執法與裁員表達憂慮；超過十分之一的餐廳有持工作許可的員工被拘留，或無犯罪紀錄的員工遭遣返。逾半數餐廳表示，員工在上下班途中曾被攔查或盤問，約59%的餐廳出現因恐懼而缺勤的情況。

即便在27%未直接受ICE行動影響的餐廳中，業者仍表達擔憂。

華府 移民 ICE

上一則

龍捲風28日襲伊州後寒流報到 芝跨年夜恐風雪交加

延伸閱讀

明州索馬利亞移民詐騙福利案 FBI介入

明州索馬利亞移民詐騙福利案 FBI介入
華府新年新法上路 影響民生與城市發展

華府新年新法上路 影響民生與城市發展
127國會議員 籲國安部撤回「公共負擔」新提案

127國會議員 籲國安部撤回「公共負擔」新提案
紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利

紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
衛生官員建議，任何曾與確診狂犬病接觸的犬隻，應立即補打狂犬病疫苗加強針，並在家中隔離觀察45天。(美聯社)

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城犬隻咬人後確診

2025-12-24 09:35
男子因罕病擁有「最小陰莖」，甚至還被女伴嘲笑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Omar Eltahan）

北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

2025-12-25 20:16

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期