我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民兵在10月9日行時，曾在距離芝城20分鐘車程的的美國移民及海關執法局(ICE)布羅德維尤設施內執勤。(路透)
國民兵在10月9日行時，曾在距離芝城20分鐘車程的的美國移民及海關執法局(ICE)布羅德維尤設施內執勤。(路透)

美國聯邦最高法院23日裁定，駁回總統川普要求解除伊利諾州國民兵部署禁令的請求。法院主張，川普引用的相關法律並不適用，因其未能證明在現有情況下，聯邦政府已無法依靠美軍或其他既有力量來執行聯邦法律。這也是最高法院首次針對川普在地方政府反對下部署國民兵作出裁決。

大法官在一份未署名意見中指出，相關法律僅適用於軍方依法可執行刑事法律的「例外情況」。法院表示，現階段聯邦政府未能提出任何法律依據，允許軍方在伊州執法。

這項裁定中，三名保守派大法官阿利托(Samuel Anthony Alito Jr)、湯瑪斯(Clarence Thomas)與戈薩奇(Neil McGill Gorsuch)不同意多數意見，意即他們傾向支持川普，主張應該解除對伊利諾州國民兵部署的禁令。

同樣被視為保守派的大法官卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)則沒有完全站在反對禁令的一方。他僅在非常有限的法律理由下表示「同意裁定結果」，等於接受暫時維持禁令。

司法部此前主張，聯邦人員安全受到威脅，但法院在歷經兩個月後仍維持下級法院禁令。期間， 川普政府在芝加哥推動的「中途閃電戰」執法行動也接連遭遇法律挫敗。

伊州與芝加哥方面指出，川普試圖動用國民兵，實際上是懲罰該州與芝加哥的「庇護政策」，即地方政府不配合移民暨海關執法局追查無證移民。伊州州長普立茲克辦公室表示，國民兵聯邦化原訂持續至4月15日。

四名不同政黨任命的聯邦法官之前一致認定，實際情況不足以支持國民兵部署，並自10月初起全面阻止相關行動。聯邦第七巡迴上訴法院亦裁定，「政治反對並不構成叛亂」，且政府自稱移民執法成效顯著，反而削弱其「無法執法」的說法。

最高法院最終裁定維持禁令，此裁決也為川普動用國民兵的行動再添重大法律挫敗。

國民兵 川普 伊州

上一則

伊州新法禁ICE在法院抓人 司法部提告

延伸閱讀

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動
川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝

川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝
川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑
國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

2026房價持平 租屋族有望喘息

2025-12-22 11:46
邊境巡邏指揮官博維諾(前中)16日重返芝加哥抓捕移民，圖為他與探員在小村區執法。(美聯社)

ICE高調重返芝城 博維諾放話「芝加哥會有快樂聖誕」

2025-12-17 08:55

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者
味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」

味噌鮭魚食譜曝 一關鍵入味不腥「連吃3天都不膩」