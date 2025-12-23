川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

國民兵在10月9日行時，曾在距離芝城20分鐘車程的的美國移民及海關執法局(ICE)布羅德維尤設施內執勤。(路透)

美國聯邦最高法院23日裁定，駁回總統川普 要求解除伊利諾州國民兵 部署禁令的請求。法院主張，川普引用的相關法律並不適用，因其未能證明在現有情況下，聯邦政府已無法依靠美軍或其他既有力量來執行聯邦法律。這也是最高法院首次針對川普在地方政府反對下部署國民兵作出裁決。

大法官在一份未署名意見中指出，相關法律僅適用於軍方依法可執行刑事法律的「例外情況」。法院表示，現階段聯邦政府未能提出任何法律依據，允許軍方在伊州 執法。

這項裁定中，三名保守派大法官阿利托(Samuel Anthony Alito Jr)、湯瑪斯(Clarence Thomas)與戈薩奇(Neil McGill Gorsuch)不同意多數意見，意即他們傾向支持川普，主張應該解除對伊利諾州國民兵部署的禁令。

同樣被視為保守派的大法官卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)則沒有完全站在反對禁令的一方。他僅在非常有限的法律理由下表示「同意裁定結果」，等於接受暫時維持禁令。

司法部此前主張，聯邦人員安全受到威脅，但法院在歷經兩個月後仍維持下級法院禁令。期間， 川普政府在芝加哥推動的「中途閃電戰」執法行動也接連遭遇法律挫敗。

伊州與芝加哥方面指出，川普試圖動用國民兵，實際上是懲罰該州與芝加哥的「庇護政策」，即地方政府不配合移民暨海關執法局追查無證移民。伊州州長普立茲克辦公室表示，國民兵聯邦化原訂持續至4月15日。

四名不同政黨任命的聯邦法官之前一致認定，實際情況不足以支持國民兵部署，並自10月初起全面阻止相關行動。聯邦第七巡迴上訴法院亦裁定，「政治反對並不構成叛亂」，且政府自稱移民執法成效顯著，反而削弱其「無法執法」的說法。

最高法院最終裁定維持禁令，此裁決也為川普動用國民兵的行動再添重大法律挫敗。