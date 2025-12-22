我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小心「鏟雪效應」 專家警告：這些人風險高

克魯茲擬再選總統？將與范斯正面對決

2026房價持平 租屋族有望喘息

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)
2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

根據房地產平台Zillow最新預測，隨著2026年房價可能維持相對持平，租屋族有望迎來喘息空間，住房市場壓力可望緩解，租金漲幅也將受到抑制。

Zillow指出，在全美多數地區，租屋負擔能力持續改善。過去一年，近五分之四的大型都會區出現收入成長速度超過租金上漲的情況。以華府地區為例，Zillow數據顯示，租金年增率約為1%，而收入則成長約4%。全美來看，今年10月一個中位數收入家庭，平均僅需將27.2%的收入用於支付租金，為2021年8月以來最低水準。

Zillow資深經濟學家迪沃恩圭(Orphe Divounguy)表示，購屋與租屋之間的成本差距正快速縮小，尤其在華府地區更為明顯。目前當地每月租屋與購屋成本差距已縮小至約400元。

迪沃恩圭指出，華府地區的典型月租金約為2400元，而11月的購屋成本約為2800元。隨著差距持續縮小，將有愈來愈多租客考慮跨出第一步，購買人生第一間房屋。

不過，他也指出，許多尚未具備購屋能力的民眾，仍會在成家立業階段選擇持續租屋，這也將影響租賃市場的發展方向。未來，社區內可能出現更多以孩童為導向的設施，例如創意遊戲中心或課後作業空間。

迪沃恩圭表示，願意投資親子友善設施的物業管理公司，將更能吸引家庭型租客，並提高留住住戶的機會。

根據Zillow消費者住房趨勢報告，近六成租客計畫至少在未來一年內持續租屋。即便房貸利率下降，僅有37%的受訪者表示會考慮購屋，比例低於去年的45%。

報告指出，對許多人而言，租屋正逐漸成為一種有意識的選擇，不僅可降低房屋維修與持有成本，也有助於維持居住與工作上的彈性。

租金 華府 租客

上一則

芝房市11月降溫 中價跌至35萬

下一則

2026年新制／華州公共長照計畫上路 最低工資升至時薪17.13美元

延伸閱讀

華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬

華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬
聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒

聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒
南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒
即使利率降了…有這3情況應暫緩購屋

即使利率降了…有這3情況應暫緩購屋

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達