2026房價持平 租屋族有望喘息

2026年租屋族有望稍微喘息。(路透)

根據房地產平台Zillow最新預測，隨著2026年房價可能維持相對持平，租屋族有望迎來喘息空間，住房市場壓力可望緩解，租金 漲幅也將受到抑制。

Zillow指出，在全美多數地區，租屋負擔能力持續改善。過去一年，近五分之四的大型都會區出現收入成長速度超過租金上漲的情況。以華府 地區為例，Zillow數據顯示，租金年增率約為1%，而收入則成長約4%。全美來看，今年10月一個中位數收入家庭，平均僅需將27.2%的收入用於支付租金，為2021年8月以來最低水準。

Zillow資深經濟學家迪沃恩圭(Orphe Divounguy)表示，購屋與租屋之間的成本差距正快速縮小，尤其在華府地區更為明顯。目前當地每月租屋與購屋成本差距已縮小至約400元。

迪沃恩圭指出，華府地區的典型月租金約為2400元，而11月的購屋成本約為2800元。隨著差距持續縮小，將有愈來愈多租客 考慮跨出第一步，購買人生第一間房屋。

不過，他也指出，許多尚未具備購屋能力的民眾，仍會在成家立業階段選擇持續租屋，這也將影響租賃市場的發展方向。未來，社區內可能出現更多以孩童為導向的設施，例如創意遊戲中心或課後作業空間。

迪沃恩圭表示，願意投資親子友善設施的物業管理公司，將更能吸引家庭型租客，並提高留住住戶的機會。

根據Zillow消費者住房趨勢報告，近六成租客計畫至少在未來一年內持續租屋。即便房貸利率下降，僅有37%的受訪者表示會考慮購屋，比例低於去年的45%。

報告指出，對許多人而言，租屋正逐漸成為一種有意識的選擇，不僅可降低房屋維修與持有成本，也有助於維持居住與工作上的彈性。