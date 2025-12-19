年底出行高峰 芝2大機場迎480萬旅客

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
即日起到明年1月5日間，芝加哥歐海爾國際機場預計迎來超過400萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥航管局(CDA)19日表示，隨著年底佳節來臨，歐海爾國際機場(O'Hare）與中途國際機場(Midway)即將迎來旅運高峰。根據航空公司預測，自即日起至明年1月5期間，兩大機場預計將有近480萬名旅客進出，較2024年年底假期成長近6%。

根據預測，歐海爾機場在未來約兩周半內將迎接超過400萬名旅客，平均每日近22萬4000人次，較去年同期成長7.5%。其中，12月20日(周日)預計最為繁忙，單日旅客量將超過26萬3000人；元旦則可能是旅運最清淡的一天，約19萬1000人次。

中途機場方面，預估自即日起至明年1月5日將有近77萬名旅客進出，平均每日約4萬2000人次。12月27日(周六)將最為繁忙，旅客量預計超過4萬8000人；聖誕節當天則為最清淡日，約3萬6000人次。

芝加哥航管局局長麥克默瑞(Michael McMurray)表示：「佳節期間，歐海爾與中途機場化身為熱鬧且充滿節慶氣氛的城市門戶，透過繽紛裝飾展現芝加哥精神，讓旅客的假期行程有個美好的開始與結尾。」

航管局也提到，兩座機場也展出由芝加哥各文化與歷史機構裝飾的聖誕樹，包括立陶宛文化巴爾澤卡斯博物館(Balzekas Museum of Lithuanian Culture)、亞洲傳統藝術博物館(Heritage Museum of Asian Art)及葛立芬科學與工業博物館(Griffin Museum of Science & Industry)等。

