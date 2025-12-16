國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

德堡大學(DePaul University)15日宣布，因應經費短缺已裁撤114名教職員，主因包括營運成本上升，以及國際研究生人數大幅下滑所帶來的財務壓力。

校方在致教職員的信函中指出，校方已於上周五、寒假開始前，裁減約7%的全職與兼職員工。德堡大學位於芝加哥林肯公園區。

針對遭裁撤人員，校方表示將提供過渡協助措施，包括依年資提供資遣費、職涯諮詢、健保補助及其他支援資源。

校長馬紐爾(Robert L. Manuel)在由教務長與財務長共同署名的信中表示：「過去幾周是本校社群歷來最艱難的時刻之一。」

校方發言人另行發布聲明指出，面對日益嚴峻的財務壓力，學校必須「迅速採取行動」削減支出。聲明指出：「與全美許多高等教育機構一樣，德堡大學正面臨多重財務逆風，包括國際研究生入學人數顯著下降、對助學金需求增加，以及福利成本持續攀升。」

校方也表示，未來將啟動名為「Designing DePaul」的策略計畫，投資於核心學術與學生成功項目，開創新的收入來源，並打造更具韌性、符合辦學使命的未來。

早在今年10月，校方即表示，明年度預算需削減2740萬元。當時規畫中，約1600萬元將透過裁員節省，其餘1140萬元則來自取消績效加薪、實施凍結招聘、降低退休金提撥，以及削減高階主管、副校長與院長薪資等措施。

報導指出，德堡大學亦受到川普政府限制外國學生赴美就讀政策的嚴重衝擊。據「芝加哥太陽報」先前報導，該校今年秋季學期的國際學生人數較前一年減少約750人，新入學的國際研究生人數更較去年暴跌62%。

由於國際學生通常需支付較高學費，其人數下降對學校財務造成明顯壓力。

近月來，多所大學陸續宣布或規畫削減預算。西北大學(Northwestern University)今年7月裁撤425個職位，原因包括面臨高達7.9億元的聯邦經費凍結，並提及國際學生限制等因素。該校上月與川普政府達成和解，同意支付7500萬元罰款，並遵守聯邦反歧視相關規定。

芝加哥大學(University of Chicago)也表示，將因應聯邦政策變化，計畫削減1億元支出。

此外，德堡大學位於市中心的環區(Loop)圖書館雖有人力縮減，但本學年仍將持續開放，只是營運時數有所縮短。

芝加哥 川普 退休金

