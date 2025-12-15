伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊利諾州州長普立茲克日前簽署「醫療協助安樂死法案」(Medical Aid And Dying Bill)，允許醫生在特定條件下協助末期病患結束生命，此舉使伊州成為全美第11個立法允許醫療協助安樂死的州。這項新法將於2026年9月12日於伊州生效。

普立茲克表示，此法案可讓面臨末期疾病的衰弱患者，在與醫師諮詢後做出避免繼續不必要痛苦的決定。

該法案在立法過程中引發激烈辯論。參議會以30票贊成、27票反對勉強通過；眾議會則以63票贊成、42票反對通過。支持者包括美國公民自由聯盟(ACLU)伊州分會及Compassion and Choices行動網絡，而反對者則包括天主教伊州會議及部分殘障權益團體，他們擔心允許末期病患結束生命可能導致強迫、歧視與濫用。

該法案主要支持者、伊州民主黨州參議員霍姆斯(Linda Holmes)表示，「這是一種選擇。如果你反對，無論是道德或宗教理由，那也沒問題。但如果我面臨將在痛苦中死亡的疾病，你認同應該剝奪我減輕痛苦的選擇嗎？」

反對者如共和黨參議員巴克勒瑪(Chris Balkema)則指出，允許病患在家自行使用藥物存在安全疑慮，且可能對社區造成風險。他表示，對他而言，這是更個人而非政治的議題，並稱「在伊州引入死亡文化並不正確」。

反對團體Access Living的科爾曼(Candace Coleman)指出，法案可能對殘障人士尤其是有色人種造成不利影響。法案通過前的12月11日，約數十名民眾在州府芝加哥辦公室外舉行燭光守夜，對該法案表達抗議，與會者手舉「否決安樂死」、「這仍算自殺」等標語。

依新法規定，患者須年滿18歲且為伊州居民，才能口頭及書面向主治醫師請求處方藥物，口頭請求需間隔五天後再提出第二次。書面請求須有兩名證人簽署，確認患者自願且心智健全。醫師須告知患者所有可能的臨終照護選項，包括舒適照護、安寧療護、緩和醫療與疼痛控制，以及各種可預見的風險與效益。

該法案又名「Deb's Law」，以末期病患Deb Robertson命名，她多年倡議該立法。羅伯森表示，「我很高興能讓末期病患在伊州取得醫療協助安樂死的權利」。

