華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

華府 地區民眾15日早晨通勤面對嚴寒低溫與結冰路況。氣象學家指出，清晨氣溫將降至華氏10多度、體感溫度接近零度，路面因殘雪與結冰而格外濕滑；不過氣象預報也顯示，隨著天氣逐步回暖，本周末白天高溫可望回升至華氏50多度。

華府第7新聞頻道氣象學家培尼亞(Mark Peña)指出，出於「寧可安全、不冒風險」的考量，華府地區多所學校15日上午延後兩小時上課。

在道路狀況方面，培尼亞提醒駕駛人特別留意橋梁、高架道路，以及交流道出入口，因周日殘留的積雪、融雪與結冰，這些路段格外濕滑。「在這些高架路面行駛時一定要非常小心，」他說。

交通部門也呼籲駕駛與行人提高警覺，尤其是次要道路與人行道，積雪與結冰可能尚未完全清除。

WTOP報導，15日清晨維吉尼亞州 費爾法克斯郡地區的主要通勤幹道已清理乾淨，但人行道與14日被積雪打濕的路面，仍存在結冰情況，這也意味著從家中走到車旁，或是駛出住宅區，反而可能是通勤途中最危險的部分。

報導提醒民眾，如早上出門應提早幾分鐘到車旁，先打開除霜器與暖氣，才會比較容易清除厚冰。此外，民眾若需在戶外停留，應配戴手套或連指手套，並用圍巾或脖圍遮住口鼻，有助於保持體溫。

氣象學家惠蘭(Eileen Whelan)表示，15日白天持續乾冷，最高溫僅落在華氏20多度至30出頭，明顯低於正常水準，許多地區整天都將維持在冰點以下。同日夜間仍將十分寒冷，郊區低溫可降至華氏10多度，市中心約20度出頭，局部地區可能出現結冰與霜凍。

氣溫預計於16日回升至冰點以上，午後高溫將達華氏40度出頭至中段，但仍低於12月平均高溫49度。惠蘭指出，17日起氣溫將進一步回暖，午後高溫有望自感恩節 前一天以來首次高於季節平均，較溫和的天氣也將有利於假期購物與出行。

培尼亞補充，本周末氣溫可能持續回升，白天高溫上看華氏50多度，夜間低溫約在30多度。