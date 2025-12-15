我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這7個照護錯誤

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於14日極度寒冷，使在華府白宮橢圓形草坪舉行的全國猶太燭台點燈儀式上，許多人在點燃火焰前便提前離場，導致現場許多座椅空置。(路透)
由於14日極度寒冷，使在華府白宮橢圓形草坪舉行的全國猶太燭台點燈儀式上，許多人在點燃火焰前便提前離場，導致現場許多座椅空置。(路透)

華府地區民眾15日早晨通勤面對嚴寒低溫與結冰路況。氣象學家指出，清晨氣溫將降至華氏10多度、體感溫度接近零度，路面因殘雪與結冰而格外濕滑；不過氣象預報也顯示，隨著天氣逐步回暖，本周末白天高溫可望回升至華氏50多度。

華府第7新聞頻道氣象學家培尼亞(Mark Peña)指出，出於「寧可安全、不冒風險」的考量，華府地區多所學校15日上午延後兩小時上課。

在道路狀況方面，培尼亞提醒駕駛人特別留意橋梁、高架道路，以及交流道出入口，因周日殘留的積雪、融雪與結冰，這些路段格外濕滑。「在這些高架路面行駛時一定要非常小心，」他說。

交通部門也呼籲駕駛與行人提高警覺，尤其是次要道路與人行道，積雪與結冰可能尚未完全清除。

WTOP報導，15日清晨維吉尼亞州費爾法克斯郡地區的主要通勤幹道已清理乾淨，但人行道與14日被積雪打濕的路面，仍存在結冰情況，這也意味著從家中走到車旁，或是駛出住宅區，反而可能是通勤途中最危險的部分。

報導提醒民眾，如早上出門應提早幾分鐘到車旁，先打開除霜器與暖氣，才會比較容易清除厚冰。此外，民眾若需在戶外停留，應配戴手套或連指手套，並用圍巾或脖圍遮住口鼻，有助於保持體溫。

氣象學家惠蘭(Eileen Whelan)表示，15日白天持續乾冷，最高溫僅落在華氏20多度至30出頭，明顯低於正常水準，許多地區整天都將維持在冰點以下。同日夜間仍將十分寒冷，郊區低溫可降至華氏10多度，市中心約20度出頭，局部地區可能出現結冰與霜凍。

氣溫預計於16日回升至冰點以上，午後高溫將達華氏40度出頭至中段，但仍低於12月平均高溫49度。惠蘭指出，17日起氣溫將進一步回暖，午後高溫有望自感恩節前一天以來首次高於季節平均，較溫和的天氣也將有利於假期購物與出行。

培尼亞補充，本周末氣溫可能持續回升，白天高溫上看華氏50多度，夜間低溫約在30多度。

華府 維吉尼亞州 感恩節

上一則

聯邦政府最長停擺 達美首曝財務影響：損失2億元

延伸閱讀

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電
紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」
聯航客機引擎故障返航 平安降落華府 洩油時一度引發地面火警

聯航客機引擎故障返航 平安降落華府 洩油時一度引發地面火警
華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22
華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

2025-12-11 19:32

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭