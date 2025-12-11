芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

聯邦檢察官指出，美國海關與邊境保護局(CBP )官員烏里韋(Luis Uribe)在2022年於芝加哥 郊區多次「持槍性侵」四名女性，受害者皆為華人婦女。檢方表示，案發時部分受害者曾提出以金錢交換、甚至提及子女向其乞求饒命，但仍無法阻止攻擊。經近四年調查後，烏里韋日前由聯邦大陪審團提出總計11項罪名的起訴，目前烏里韋已被逮捕並面臨終身監禁的最高刑期。

檢方：烏里韋利用職權連續性侵

根據檢方說法，烏里韋利用身為聯邦官員的職務優勢，冒稱警察、亮出證件闖入受害者的飯店房間，持槍威脅並強迫性行為。助理聯邦檢察官強納森‧席(Jonathan Shih)在提交給法院的備忘錄中，直指烏里韋是「連續強暴犯」，指其將官方身分當作實施性侵和搶劫的工具。席表示，此人具高度逃逸風險與危害性，並稱仍可能有更多受害者尚未浮現。

案情雖已接近四年，但據檢方表示，這些指控均發生於烏里韋在歐海爾國際機場擔任海關及移民 官期間，與今年秋季CBP大規模在芝加哥地區展開的「中途閃電戰(Midway Blitz)」移民掃蕩並無關聯。CBP發言人表示，由於隱私法規無法評論個案，但表示機構對員工不當行為「非常重視」。

烏里韋9日首次在芝加哥市中心的迪克森(Dirksen)聯邦法院出庭，當時他身穿白色Polo衫、雙腳上銬。法官排定15日舉行羈押聽證。檢方在同日提交的12頁備忘錄中，詳述烏里韋在2022年2月至10月間於香柏市(Schaumburg)和瑞柏市(Naperville)涉嫌犯下的六起攻擊事件。

案件一：冒稱警察、持槍強迫性侵

文件顯示，烏里韋的首次攻擊發生在香柏市一家飯店內，受害人聽到敲門後開門，烏里韋便強行闖入並亮出疑似CBP官員證件，自稱是警察正在調查她，要求她配合。隨後他將受害人的頭壓在床上，以槍抵住她的頭強迫口交。檢方指出，該名女子當時苦苦哀求，並提出給烏里韋金錢，烏里韋雖口頭答應，離開時仍以槍指著她，警告她不要看他。受害人描述的證件細節與CBP所發的證件高度吻合。

案件二：受害華婦遭連續三度跟蹤攻擊

另一名瑞柏市受害者則被烏里韋連續跟蹤攻擊三次。第一次她因呼救被烏里韋毆打；第二次烏里韋再度闖入並搶走她的財物；她更換飯店後，烏里韋仍成功追查到新住處三度性侵她，過程中甚至吐口水進她口中並在她反抗時打她的臉。

隨著烏里韋的攻擊在性工作者圈內流傳，一名疑常駐中國的「老闆」派出一名女性前往與烏里韋接觸，這名老闆希望能取得烏里韋的照片以便傳給他人，並提出以賄賂方式要求他停止攻擊。雙方在西北郊一間海鮮自助餐廳見面，檢察官指出，女方甚至提出以免費性服務換取他停止犯案。政府提交的文件中，也附上了烏里韋在該餐廳的照片。

案件三及四：持槍闖入、受害人以孩子求情

2022年10月2日，烏里韋又闖入香柏市一家飯店，亮出徽章與手槍。受害者在交出現金後仍遭強暴。幾天後，第四名受害者也以類似方式遭到攻擊，她在被威脅時哭求並表示自己有孩子，但烏里韋仍試圖性侵，直到外頭有人敲門才逃離現場。

香柏警方在10月2日案發房間採集的生物證據後交由FBI鑑識比對，結果顯示與烏里韋DNA高度相符。檢方還指出，烏里韋在2021至2023年間，曾逾300次安裝與刪除通訊應用程式TextNow，認定其行為顯示有「銷毀證據、逃避責任」的意圖。