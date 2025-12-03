我的頻道

19歲非法居留女大生欲從波城搭機回德州 遣返宏國

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

伊州無證生明年起可獲州助學金 聯邦提告

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
選區包括許多華人聚居區的12區伊州參議會議員維亞紐娃為HB 460 法案的提案人。(維亞紐娃官網)
自2026年1月1日起，居住在伊利諾州的無證學生將納入州與地方的高等教育資助範圍，然而這項政策已引發聯邦法律爭議。美國司法部於2025年9月對伊州提起訴訟，指控州政府向非公民移民提供州內學費與財務補助，違反聯邦法律，並主張伊州提供的待遇超過其他州公民的權益。

這項重大政策變革源自州長普立茲克今年8月簽署生效的「460號眾議會法案」(HB 460)，使所有伊州居民在申請助學金、獎學金、津貼與其他州資助的教育補助時，不再受移民身分限制。

法案提案人、芝加哥民主黨籍參議員維亞紐娃(Celina Villanueva)表示，新法的核心精神是教育平等。她說：「只要你住在伊州並追求高等教育，你就應該與同儕享有同樣的機會，而不該因為移民身分而被拒之門外。」她指出，多年來無證學生雖身為伊州社區一分子，卻無法享有等同資源，形成制度落差。

伊州於2019年通過「伊州學生留任與平權法案」(RISE Act)及後續建立的「替代申請」(Alternative Application)制度，這些制度曾為部分無證青年開啟有限的助學門路，但仍存在申請條件繁複、資格嚴格等問題。新的HB 460刪除了所有與移民身分相關的限制，讓所有伊州居民在申請教育援助時獲得一致待遇。

政策支持者表示，無證學生多半無法申請聯邦學生資助，是最需要地方援助的族群之一。教育組織與移民倡議團體表示，新法將提高他們的升學率，讓更多年輕人順利取得大學學位，最終加入伊州勞動力市場，填補醫療、技術、工程等領域的人才缺口，長期來看有助州經濟發展。

州政府資料顯示，伊州約有超過50萬名無合法身分的移民，其中約2萬7000名無證學生已就讀州內公立大學或社區學院。

然而，新政策也引發政治爭議。部分伊州共和黨籍議員質疑，擴大資格可能使州資助計畫負擔過重，減少本地公民與合法居民可獲得的助學資源。他們指出，伊州家庭已承受全國最高稅負之一，「如今還要被迫補貼非公民的高等教育資助」，並對政策的財務可行性提出疑慮。

儘管在聯邦與州層級均面臨法律與政治挑戰，州政府表示將持續捍衛新法的合法性與必要性，聚焦教育投資是州未來發展的基石。支持與反對雙方預計將在未來一年持續交鋒，而新制度能否如期於2026年全面實施，仍須視法律戰的進展而定。

