我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

Temu再遭起訴 亞利桑那州：竊取個資觸犯消保法

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞利桑那州希望保護企業免遭這家電商平台「侵權」，指控Temu抄襲包括亞利桑那紅雀、亞利桑那州立大學等品牌的智慧財產權。(路透)
亞利桑那州希望保護企業免遭這家電商平台「侵權」，指控Temu抄襲包括亞利桑那紅雀、亞利桑那州立大學等品牌的智慧財產權。(路透)

亞利桑那州2日加入其他多州，對中國跨境電商Temu及其母公司拼多多控股提告，指控這個線上零售商竊取顧客個資。

美聯社報導，亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）宣布，Temu應用程式（App）在自家低價商品的品質上誤導消費者，並在未經同意之下即蒐集了「驚人數量」的敏感資料，包括GPS定位與手機的已安裝App清單。

依據訴狀，檢方除了關注Temu可能受到中國法律約束，必須將數據交給中國政府外，也聚焦其軟體程式碼疑設計用來規避安全審查。

梅斯在記者會上表示：「它可以偵測各位的行蹤，不論是去看醫生、到圖書館、參加政治活動，還是拜訪朋友家。」她說：「這對隱私的侵犯程度極大，因此我認為這或許是亞利桑那州歷來最嚴重的『亞利桑那州消費者保護法』違規案例。」

梅斯同時指出，亞利桑那州希望保護企業免遭這家電商平台「侵權」，指控Temu抄襲包括亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）、亞利桑那州立大學（Arizona State University）等品牌的智慧財產權。

近年來，肯塔基州、內布拉斯加州及阿肯色州的檢察長也提出類似訴訟。

對抗中國影響力方面，美國聯邦層級也有動作，尤其針對科技和智財權議題方面。然而，梅斯認為，聯邦政府應更強力介入，以保障消費者權益。

梅斯表示，比起短影音平台TikTok，針對Temu的指控更為嚴重。

透過鑑定審查，亞利桑那州調查人員發現，Temu的App程式碼有部分被專家認定為惡意軟體或間諜軟體，可在未被察覺情況下，將用戶裝置上的資料外傳。審查同時發現，這個App還保有許多先前版本遭禁用的大量程式碼。

梅斯敦促亞利桑那州民眾刪除Temu帳號、解除安裝這個App，並檢查裝置是否遭惡意軟體入侵。

App 電商 內布拉斯加州

上一則

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

下一則

駐紐約台北經文處 年終感恩午餐會感謝新州志工

延伸閱讀

南韓電商酷澎 3370萬用戶個資外洩 疑中國籍前員工涉案

南韓電商酷澎 3370萬用戶個資外洩 疑中國籍前員工涉案
七旬眾議員搭機看色情圖 兄弟罵色鬼

七旬眾議員搭機看色情圖 兄弟罵色鬼
派出所前副所長私調「情敵」個資 遭搜索移送法辦

派出所前副所長私調「情敵」個資 遭搜索移送法辦
MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

熱門新聞

儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

2025-12-02 11:54

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

2025-11-25 14:56
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出