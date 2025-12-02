Temu再遭起訴 亞利桑那州：竊取個資觸犯消保法

亞利桑那州希望保護企業免遭這家電商平台「侵權」，指控Temu抄襲包括亞利桑那紅雀、亞利桑那州立大學等品牌的智慧財產權。(路透)

亞利桑那州2日加入其他多州，對中國跨境電商 Temu及其母公司拼多多控股提告，指控這個線上零售商竊取顧客個資。

美聯社報導，亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）宣布，Temu應用程式（App ）在自家低價商品的品質上誤導消費者，並在未經同意之下即蒐集了「驚人數量」的敏感資料，包括GPS定位與手機的已安裝App清單。

依據訴狀，檢方除了關注Temu可能受到中國法律約束，必須將數據交給中國政府外，也聚焦其軟體程式碼疑設計用來規避安全審查。

梅斯在記者會上表示：「它可以偵測各位的行蹤，不論是去看醫生、到圖書館、參加政治活動，還是拜訪朋友家。」她說：「這對隱私的侵犯程度極大，因此我認為這或許是亞利桑那州歷來最嚴重的『亞利桑那州消費者保護法』違規案例。」

梅斯同時指出，亞利桑那州希望保護企業免遭這家電商平台「侵權」，指控Temu抄襲包括亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）、亞利桑那州立大學（Arizona State University）等品牌的智慧財產權。

近年來，肯塔基州、內布拉斯加州 及阿肯色州的檢察長也提出類似訴訟。

對抗中國影響力方面，美國聯邦層級也有動作，尤其針對科技和智財權議題方面。然而，梅斯認為，聯邦政府應更強力介入，以保障消費者權益。

梅斯表示，比起短影音平台TikTok，針對Temu的指控更為嚴重。

透過鑑定審查，亞利桑那州調查人員發現，Temu的App程式碼有部分被專家認定為惡意軟體或間諜軟體，可在未被察覺情況下，將用戶裝置上的資料外傳。審查同時發現，這個App還保有許多先前版本遭禁用的大量程式碼。

梅斯敦促亞利桑那州民眾刪除Temu帳號、解除安裝這個App，並檢查裝置是否遭惡意軟體入侵。