我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們比動物還不如…越南裔母遣返過程揭酷刑般待遇

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

特派員黃惠玲／即時報導
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

一名曾在密西根大學任職的中國籍研究員簡雲清(Yunqing Jian，33歲)因涉嫌將植物病原體走私進入美國研究，經認罪並由法院宣判後，官員1日表示，簡雲清已經遣返中國。

簡雲清上月承認共謀將「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)生物病原體帶入美國，並對聯邦調查局(FBI)撒謊。法院判處其服刑時間已足，隨後即被遣送回國。FBI副局長邦吉諾(Dan Bongino)在社交平台發文確認簡雲清已被驅逐出境。

邦吉諾指出：「簡雲清是中華人民共和國公民，承認走私危險生物病原體入境，並對FBI撒謊，隨後被遣返。我們不會允許外國對手利用我們頂尖的學術設施來達成其企圖。」

據檢方表示，簡雲清與其男友劉宗勇(Zungyong Liu，34歲)策劃將致害農作物的真菌「禾谷鐮孢菌」帶入美國，以便在密西根大學進行研究。該真菌會造成小麥、大麥、玉米及稻米「穗腐病」，並因會引發牲畜嘔吐而被稱為「嘔吐毒素」，對動物及人體亦可能造成腹瀉、胃痛、頭痛及發燒等症狀。

檢方指出，簡雲清曾接受中國資金支持研究該真菌。其男友劉宗勇曾在中國大學進行相關研究，並在搭機入境底特律都會機場時企圖以背包攜帶真菌進入美國，但在7月被海關攔下並遣返中國。簡雲清在此之前已在密西根大學實驗室內研究該真菌，兩人的通訊紀錄顯示她在劉宗勇被攔前即已涉入相關研究。

此類真菌在美國東部及中西北部地區已有分布，每年造成農作物損失估計達2億至4億元。雖然研究人員可將外國植物、動物及真菌帶入美國，但須先取得許可。

簡雲清的律師札金德(Norman Zalkind)表示，簡雲清在認罪兩天後即被遣返，並稱當局將其行為過度渲染，「不應該提起這種案件，根本不算嚴重。政府將研究影響誇大，但實際上對美國沒有危害。」

據悉，至少另有四名中國籍人士曾因企圖將生物材料帶入美國於密西根大學進行研究而被起訴。

遣返 FBI 華人

上一則

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

延伸閱讀

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普警告空域關閉後 委國：美請求重啟赴委移民遣返航班

川普警告空域關閉後 委國：美請求重啟赴委移民遣返航班
避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
伊朗籍學者持H-1B簽證被抓 8歲就來美女大生也被遣返

伊朗籍學者持H-1B簽證被抓 8歲就來美女大生也被遣返

熱門新聞

登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

2025-11-25 14:56
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01
感恩節後的「黑色星期五」折扣活動，常常吸引消費者大肆血拼。(pexels)

超殺優惠恐是假的… 專家：留意黑五折扣 勿入價格陷阱

2025-11-28 01:15

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法