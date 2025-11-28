冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

我的頻道

特派員黃惠玲／即時報導
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

一場正在醞釀的冬季風暴預計將於明日(11月29日)對伊利諾州北部地區造成最嚴重的衝擊。國家氣象局已發布了冬季風暴警報，生效時間為29日凌晨3時至30日早上6時。根據最新預報，芝加哥大都會區有70%的機率將迎來6至10吋的降雪。

氣象預報員表示，降雪預計將於28日晚間開始，並在29日上午增強。據氣象部門稱，降雪強度可能在30日下午達到峰值，最高每小時將降下1吋的雪。

氣象局敦促民眾將旅行計畫最好改到11月29日以外的其他日子。氣象局在風暴警報中指出：「出行可能會非常困難。」

預報員呼籲民眾預計行車時間將會拉長，務必以安全速度駕駛，並與前車保持額外距離。

在此同時，一項最新海溫類比與大氣模式分析顯示，芝加哥與波士頓在2025-26氣象冬季整體呈現「偏多雪」走勢。

上述分析，主要依據北太平洋、北大西洋的海溫距平(SSTA)模式、聖嬰─反聖嬰(ENSO)背景，以及平流層準兩年震盪(QBO)位相轉變所提供的綜合指標，也包括本冬季突發平流層增溫(SSW)事件風險偏高的因素評估。此次預測依據1990年代中後期以來的7個類比年份，各年按類比強度給予統計權重。整體結果顯示，除2月外，兩城市在冬季各月份均呈現降雪量高於30年平均值的趨勢。

芝加哥方面，12月的類比呈高度分歧，極端多雪與偏少雪機率並存，但整體落點仍高於正常值，預測信心偏低。1月差異同樣顯著，三個類比年份顯示極端多雪，但另有兩年則明顯偏少，整體仍為偏多雪但不確定性高。2月的變異略小，仍呈偏多雪態勢，但信心依舊有限。

波士頓的預測則稍為穩定。12月降雪量類比較集中，整體接近正常值。1月變異度較大，預測落點從2至35吋皆有，雖共識偏多但信心偏低。2月信心度提升，整體趨向接近正常至略少雪。

氣候分析並指出，由於近十年中緯度海洋快速暖化影響加劇，最新的類比年份被視為「對沖因子」，整體降雪呈現正常至略偏少雪，對預測形成一定調節作用。

芝加哥 聖嬰 波士頓

