我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜「大又美法」之賜 明年納稅人退稅可能增千元

香港大火已致44死45傷 火勢難控可能原因曝光

華府市長包瑟宣布：不會尋求連任

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府市長包瑟宣布不在角逐連任。(美聯社)
華府市長包瑟宣布不在角逐連任。(美聯社)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)25日宣布，她將不會競選連任第四任市長，換句話說，她自2015年起的市長生涯即將進入終章。

包瑟在X發布影片表示，「我懷著感恩的心，宣布我將不尋求第四任連任。」她決定退場之際，正值川普總統第二任期帶來一系列挑戰，包括白宮向華府部署國民兵，以及縮減聯邦公務人力的行動。

包瑟表說：「在這段非凡的旅程中，我很榮幸能與無數敬業的市府主管與前線員工共同服務。他們以大膽願景、創新思維、個人犧牲與堅持不懈的精神，讓華府每日持續蓬勃發展，我深表感激。」

包瑟的第三任、也是其市長最後一個任期將於2027年1月結束，華府選民將在2026年11月選出她的接班人。包瑟決定不再參選，預料將在首都政壇掀起激烈角逐。截至目前，包瑟並未對接班人選表達任何偏好。

在包瑟宣布前已有消息指，市議會成員麥克達非(Kenyon McDuffie)與喬治(Janeese Lewis George)正考慮投入市長選戰。在此同時，華府市議員懷特(Robert White Jr.)與品托(Brooke Pinto)則已宣布將角逐諾頓(Eleanor Holmes Norton)長期擔任的國會眾議員席位。

華府市議會主席門德森(Phil Mendelson)表示，包瑟完成許多事情，城市在她的服務下受益良多。他補充說：「聯邦政府對華府的態度變得更具敵意，這對所有民選官員都很艱難，但對作為城市領導者的市長尤其如此，她更是成為許多MAGA攻擊的目標。」

市議員懷特(Trayon White Sr. )說，包瑟的決定「讓城市得以重新設定優先事項」，並期望下一任市長能提出協助貧困與勞工階層的明確改革方向。

包瑟卸任前，已無法見證另一個重大建設落成，即預定2030年啟用、座落於舊RFK體育場址的華盛頓指揮官隊(Washington Commanders)新球場。該項目由她大力推動並促成協議，使球隊得以重返華府。

華府

上一則

國會議員警告 芝城ICE執法未停 明年初更擬擴編3倍人力

延伸閱讀

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡
路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工
投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」
分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來

分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來

熱門新聞

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

2025-11-24 22:00
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍於19日被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

遵守報到20年 社區大力聲援 馬州亞裔婦仍遭ICE遣返

2025-11-20 09:37
川普總統6月簽署令要求卡車司機須英語流利。(路透)

英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰

2025-11-25 09:47

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留