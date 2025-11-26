華府市長包瑟宣布：不會尋求連任

華府市長包瑟宣布不在角逐連任。(美聯社)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)25日宣布，她將不會競選連任第四任市長，換句話說，她自2015年起的市長生涯即將進入終章。

包瑟在X發布影片表示，「我懷著感恩的心，宣布我將不尋求第四任連任。」她決定退場之際，正值川普總統第二任期帶來一系列挑戰，包括白宮向華府部署國民兵，以及縮減聯邦公務人力的行動。

包瑟表說：「在這段非凡的旅程中，我很榮幸能與無數敬業的市府主管與前線員工共同服務。他們以大膽願景、創新思維、個人犧牲與堅持不懈的精神，讓華府每日持續蓬勃發展，我深表感激。」

包瑟的第三任、也是其市長最後一個任期將於2027年1月結束，華府選民將在2026年11月選出她的接班人。包瑟決定不再參選，預料將在首都政壇掀起激烈角逐。截至目前，包瑟並未對接班人選表達任何偏好。

在包瑟宣布前已有消息指，市議會成員麥克達非(Kenyon McDuffie)與喬治(Janeese Lewis George)正考慮投入市長選戰。在此同時，華府市議員懷特(Robert White Jr.)與品托(Brooke Pinto)則已宣布將角逐諾頓(Eleanor Holmes Norton)長期擔任的國會眾議員席位。

華府市議會主席門德森(Phil Mendelson)表示，包瑟完成許多事情，城市在她的服務下受益良多。他補充說：「聯邦政府對華府的態度變得更具敵意，這對所有民選官員都很艱難，但對作為城市領導者的市長尤其如此，她更是成為許多MAGA攻擊的目標。」

市議員懷特(Trayon White Sr. )說，包瑟的決定「讓城市得以重新設定優先事項」，並期望下一任市長能提出協助貧困與勞工階層的明確改革方向。

包瑟卸任前，已無法見證另一個重大建設落成，即預定2030年啟用、座落於舊RFK體育場址的華盛頓指揮官隊(Washington Commanders)新球場。該項目由她大力推動並促成協議，使球隊得以重返華府。