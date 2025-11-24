我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田納西州伊麗莎白頓(Elizabethton)紅薑自助餐館(Red Ginger Buffet)的華人老闆夫婦18日在聯邦法院認罪，承認多項與移民相關的聯邦重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高達25萬元罰款；這對夫妻的移民身分與居留權，也因為認罪而可能面臨驅逐出境的風險。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)旗下地方電視台「WJHL-TV」第11頻道報導，田州東區聯邦法院近日公布的認罪協議顯示，餐館業者吳雪蓉(Xue Rong Wu，音譯)與丈夫楊雄偉(Xiong Wei Yang，音譯)18日承認，讓至少四名無證移民免費入住他們名下一處房產，並負責接送這些員工往返餐廳工作。

今年3月，國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)接獲線報，知悉該餐館老闆疑似雇用無證移民並提供免費住宿；調查人員發現，房屋被隔成多間單人房，屋內放置投幣式洗衣機與烘乾機，並裝設監視器，至少四名員工免費住在其中。

當地警方在HSI介入後，陸續接獲多起報案，包括前年一起鬥毆事件，當時遭盤查者僅會說西班牙語；警方去年再度接獲報案，查出其中一名涉案者「非法滯留美國，且曾多次遭驅逐出境」，另有一人的名字「在任何執法資料庫中均查無紀錄」。

一名可自由進出該房屋的男子向警方供稱，他能在這家餐廳工作，是因為他的姊夫曾受雇於此。他說：「不需要出示身分證件、填寫雇用文件，或回答任何與移民身分相關的問題，就能受雇。」

吳雪榮與楊雄偉在審判前三周認罪，承認最高可判十年徒刑的「合謀隱匿、窩藏並保護無證移民，以獲取商業與個人利益」罪名，以及「協助與教唆雇用未經授權在美工作的外籍人士」罪名；後者依雇用無證移民的人數計算，每人最高可判處六個月徒刑。

報導指出，認罪協議可能影響兩人的居留身分，其內容寫道，若被告並非美國公民，「本案所有罪名均屬可遭遞解出境的罪行，且可獨立進行」，而兩名被告「即使可能因此被自動遞解出境，仍選擇認罪」。

移民 田納西州 美國公民

上一則

全球首例 華州居民染罕見禽流感死亡

下一則

美中華僑華人元旦聯歡會明年1/3登場 門票即起開賣

延伸閱讀

川普政府阻止尋求庇護者抵達邊界 高院將審理

川普政府阻止尋求庇護者抵達邊界 高院將審理
最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少
台男星王大陸為閃兵案出庭 認罪求輕判 法庭起身道歉被制止

台男星王大陸為閃兵案出庭 認罪求輕判 法庭起身道歉被制止
為海外「香港議會」拍宣傳片 19歲港女認罪判囚1年

為海外「香港議會」拍宣傳片 19歲港女認罪判囚1年

熱門新聞

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…