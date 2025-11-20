我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

芝捷運驚悚縱火 男子隨機潑汽油後點火燒人

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
瑞德手持燃燒的汽油瓶接近一名CTA藍線捷運列車上的女子。(美國地方法院)
聯邦當局表示，一名男子瑞德(Lawrence Reed，50歲)18日晚間在芝加哥CTA藍線捷運列車上，向一名26歲女子潑灑汽油並縱火，隨後冷眼旁觀她燃燒的過程。這名男子目前面臨芝加哥聯邦法院前所未有的恐怖主義指控。

根據法院紀錄，瑞德自1993年以來至少被逮捕40次。聯邦檢察官波圖盧斯(Andrew Boutros)形容這起事件「殘酷且兇狠」，監控影片顯示，受害女子在列車上試圖滅火滾地自救，但直到列車停靠Clark & Lake 站，她才得以下車獲得幫助。

瑞德19日在美國地方法官麥克納利(Laura McNally)面前出庭，戴手銬並用白布覆口，他高喊「我認罪！我認罪！」並堅持要自行辯護。當得知面臨恐怖主義指控時，他驚訝表示：「恐怖主義？是對我的指控嗎？」法官告知若罪名成立，最高可判無期徒刑，Reed 則回答「沒關係，沒關係，沒關係」。

檢方表示，瑞德19日被芝加哥警方逮捕時，曾大喊「燒死你！」。聯邦酒精菸草火器和爆炸物管理局(ATF)主導該項調查，芝加哥警局與捷運局CTA協助。瑞德先在西哈里森街的Citgo加了油，然後前往藍線列車，監控顯示他持汽油瓶走向受害女子，倒出液體點燃，並在列車上追逐她。女子「幾乎全身著火」，在車廂內滾地自救。

聯邦檢察官波圖盧斯指出，「即使受害女在地上滾動自救，列車乘客直到她下車前都未出手幫助。」該女子目前傷勢危急。ATF特別探員艾蒙(Christopher Amon)表示，司法系統過去已給予瑞德多次機會，但仍造成無辜女子重傷。

瑞德先前曾涉多起暴力與縱火案件，包括2020年於芝市的州府大樓Thompson Center潑汽油縱火、2020年及2022年多次毆打女性等。依據電子監控規定，瑞德應待在南區住所，僅在特定時段外出，目前尚不清楚是否違反宵禁

法院已排定21日進行羈押聽證，並建議進行心理健康評估。若受害女子死亡，瑞德可能面臨死刑。此案震驚芝加哥，並引發民眾對公共交通安全及司法監管的關注。

瑞德在CTA藍線捷運列車上，將汽油潑向一名女子，並用火點燃。(美國地方法院)
