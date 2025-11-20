我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

遵守報到20年 社區大力聲援 馬州亞裔婦仍遭ICE遣返

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍於19日被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍於19日被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

移民與海關執法局(ICE)逮捕拘留的馬里蘭州亞裔婦女梅莉莎‧陳(Melissa Tran)，經其律師證實，ICE在19日已將其遣返越南。

梅莉莎‧陳出生於越南，1993年以難民身份合法來到美國。她當時約11歲。 之後她和家人獲得綠卡，並逐步在美國扎根。 

2001年，年僅20歲的陳承認從雇主處偷取支票。她之前曾表示，自己當時受到一名控制慾強、具暴力傾向男友的壓力。 她也對盜用行為認罪，支付賠償款並服刑。

移民法庭於2003年對陳發出遣返(removal)命令。 但當時越南拒絕接收1995年前移出的移民，導致她無法被遣返。 因此梅莉莎‧陳被允許繼續留在美國，但需與移民當局定期報到(check-in) 。

她後來與丈夫黃丹尼(Dung "Danny" Hoang)在哈格斯鎮(Hagerstown)經營Nail Palace & Spa美甲沙龍多年。 兩人育有四名子女。 社區人士稱她熱心、勤奮且樂於助人的人。朋友們說她常常幫助新來、不會英文的人。

多年來，陳每年都按時到ICE報到，從未失約。然而今年5月，她在巴爾的摩的一次例行報到時突然被ICE拘留。 在拘留期間，她被轉送到多個設施，包括馬里蘭、路易斯安納、亞利桑納，最終被關押在華盛頓州的塔科馬(Tacoma)。

在拘留過程中，她形容監禁條件艱苦，包括與多名女性同住一間房、衛生條件差、沒有基本盥洗用品。

支持她的社區發起「Bring  Melissa  Home」運動，她也透過信件與支持者保持聯繫。她的律師與支持者也指出，她多年來遵守報到義務，是社區中有貢獻、負責任的成員。 根據CBS報導，法官最終下令釋放她 ，但她仍可能面臨遣返。

梅莉莎‧陳在10月接受WJZ採訪時表示：「我知道自己做錯了，我會承擔責任。我的孩子必須經歷這件事，對我來說很難理解。為什麼？我們總是說，如果你改變了，你就值得得到第二次機會。」不過，最終她仍遭到遣返。

遣返 移民 ICE

上一則

駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路

下一則

芝亞裔主廚餐廳Kasama 拿下米其林二星

延伸閱讀

不分族裔 紐約市提供全天候心理輔導 涵蓋200多種語言

不分族裔 紐約市提供全天候心理輔導 涵蓋200多種語言
15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪

15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪
聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處
闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

熱門新聞

約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
帶領移民執法隊伍的海關與邊境保護局指揮官博維諾(中)，據悉將轉往夏樂展開新一波行動。(路透)

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

2025-11-14 09:09

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據