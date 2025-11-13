新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新澤西州當局正在調查一起發生於9月下旬的華人夫婦命案，死者為69歲的林大衛(David Lin，音譯)與同齡的林珍(Jean Lin，音譯)。兩人被發現陳屍於薩默塞特郡(Somerset County)自宅二樓房間內；這起雙屍命案震驚當地社區。

薩默塞特郡檢察官麥唐諾(John McDonald)辦公室發布聲明表示，法醫初步鑑定兩人都死於頭部遭鈍器重創。調查人員指出，目前無跡象表明此案與其他犯罪事件相關，研判為孤立事件，不會威脅公眾安全。

亞裔新聞網站「AsAmNews」與新州當地媒體報導，9月25日下午約4時12分，希爾斯堡鎮(Hillsborough Township)警方接獲報，準備前往康奈爾小徑(Cornell Trail)的住宅進行探查。警方嘗試聯繫屋主未果，當天傍晚6時24分進屋搜查；警員在二樓搜索時，突遇一名可疑持刀男子，兩名警員隨即開槍擊中該男子。

警方隨即為中彈男子進行急救，並送醫救治，但傷勢嚴重。警方控制現場後，在二樓的兩間臥室內分別發現一男一女死者。當局目前尚未公布持刀男子身分，以及他與死者的關係，案件仍在調查中。

林大衛曾任希爾斯堡教育委員會(Hillsborough Board of Education)委員，並長期參與「日裔美國公民聯盟」(Japanese American Citizens League, JACL)事務。他於2012年與2014年當選JACL全國主席，是該組織成立以來首位擔任此職的非日裔人士。

JACL現任主席小田(Larry Oda，音譯)透過聯盟旗下的「太平洋公民報」發表悼辭：「我們對前會長林大衛辭世深感悲痛，他身為JACL逾20年的終身會員，始終以無私奉獻的精神服務聯盟，展現最高標準的領導力、承諾與正直。」

聲明指出，林大衛在JACL擔任多項重要職務，包括會員發展與組織規畫副主席，近年擔任投資政策委員會主席，持續協助聯盟長期發展。

薩默塞特郡檢警正全力釐清案情，並呼籲知情人士提供線索，協助揭開這起悲劇的真相。

新澤西州 亞裔

