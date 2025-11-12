ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝加哥 華人聚居的橋港區，近來頻傳疑似移民執法行動。短短兩周內，至少有華裔、拉丁裔等居民遭ICE 蒙面特工以「身份核查」名義逮捕，引發社區恐慌。

根據華埠/橋港區「快速反應團隊」(Rapid Response Team)指出，11月6日中午，一名送外賣的華裔男子A在30街與Union街口洗車時，兩名穿軍綠色背心、蒙面的男子從灰色SUV下車盤問身份。家人依指示送來護照、工卡與社安號後，A仍被反手銬走。家屬表示，特工未出示任何搜查令，只稱要「帶回去打指紋，30分鐘就放人」。

24小時後，移民及海關執法局(ICE)網站顯示A已被拘押。據悉，A四年前持旅遊簽入境，2022年申請庇護 ，目前案件仍在等候期中，近期剛繳交新規定的100元庇護費用以維持身分。

快速反應團隊稱，當天至少三人遭捕，除A及一名拉丁裔外，另有一名亞裔人士被帶走。

上月23日中午，橋港區也發生另起逮捕案件，華人居民B在Wallace街自家門前的車上取物時，一輛灰色SUV突然停下，三名穿軍綠背心、印有「POLICE U.S. Border Patrol」字樣的男子持槍上前攔人，兩人蒙面，一人手持突擊步槍，另一人拿電擊槍。

現場影片顯示，當時有居民上前拍攝並質疑特工為何在住宅區亮槍，隨後遭粗暴推開。特工隨後要求在旁的B出示身分證明。B用不流利的英語解釋說，證件就在家裡，可以回去拿。但執法人員拉住他，沒有給他離開的機會，隨即遭反手銬上帶走。執法人員未出示法官簽署的逮捕令，也未說明理由。

B最終被送至芝加哥西郊Broadview處理中心，隔日轉往距芝加哥260哩外的密西根州拘留設施。

B的妻子表示，他們十年前持旅遊簽來美，2016年遞交庇護申請並獲工卡，一直守法工作，育有兩名子女，其中次子為美國公民。她說：「我們沒有犯罪，卻被當罪犯對待。」B家近期同樣繳交了100元庇護費用。