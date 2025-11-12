我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美黃豆

全球最危險暴雨熱點在美 阿帕拉契地區降雨洪水威脅日增

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝加哥華人聚居的橋港區，近來頻傳疑似移民執法行動。短短兩周內，至少有華裔、拉丁裔等居民遭ICE蒙面特工以「身份核查」名義逮捕，引發社區恐慌。

根據華埠/橋港區「快速反應團隊」(Rapid Response Team)指出，11月6日中午，一名送外賣的華裔男子A在30街與Union街口洗車時，兩名穿軍綠色背心、蒙面的男子從灰色SUV下車盤問身份。家人依指示送來護照、工卡與社安號後，A仍被反手銬走。家屬表示，特工未出示任何搜查令，只稱要「帶回去打指紋，30分鐘就放人」。

24小時後，移民及海關執法局(ICE)網站顯示A已被拘押。據悉，A四年前持旅遊簽入境，2022年申請庇護，目前案件仍在等候期中，近期剛繳交新規定的100元庇護費用以維持身分。

快速反應團隊稱，當天至少三人遭捕，除A及一名拉丁裔外，另有一名亞裔人士被帶走。

上月23日中午，橋港區也發生另起逮捕案件，華人居民B在Wallace街自家門前的車上取物時，一輛灰色SUV突然停下，三名穿軍綠背心、印有「POLICE U.S. Border Patrol」字樣的男子持槍上前攔人，兩人蒙面，一人手持突擊步槍，另一人拿電擊槍。

現場影片顯示，當時有居民上前拍攝並質疑特工為何在住宅區亮槍，隨後遭粗暴推開。特工隨後要求在旁的B出示身分證明。B用不流利的英語解釋說，證件就在家裡，可以回去拿。但執法人員拉住他，沒有給他離開的機會，隨即遭反手銬上帶走。執法人員未出示法官簽署的逮捕令，也未說明理由。

B最終被送至芝加哥西郊Broadview處理中心，隔日轉往距芝加哥260哩外的密西根州拘留設施。

B的妻子表示，他們十年前持旅遊簽來美，2016年遞交庇護申請並獲工卡，一直守法工作，育有兩名子女，其中次子為美國公民。她說：「我們沒有犯罪，卻被當罪犯對待。」B家近期同樣繳交了100元庇護費用。

庇護 芝加哥 ICE

上一則

補貼取消… 持綠卡不滿5年低收新移民 健保費飆漲

下一則

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

延伸閱讀

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援
批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留

批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留
律師團體控ICE羈押環境惡劣 要求法官叫停延長拘留

律師團體控ICE羈押環境惡劣 要求法官叫停延長拘留
紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
29歲華男張博文。(伊州州警)

芝華男路怒連開多槍 遭控企圖謀殺不准保釋

2025-11-10 09:34
芝加哥下了今年入冬以來第一場積雪。(特派員黃惠玲／攝影)

入冬初雪 芝道路結冰班機延誤 印州西北部積雪盈呎

2025-11-10 09:11
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06

超人氣

更多 >
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
旅遊返家只洗衣服？ 醫師提醒最常被遺忘的細菌聚集物

旅遊返家只洗衣服？ 醫師提醒最常被遺忘的細菌聚集物