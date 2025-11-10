飛牙買加救災 小飛機墜毀佛州池塘2死

一架載有颶風救災物資的小型渦輪螺旋槳飛機，10日在起飛幾分鐘後在佛州珊瑚泉住宅區墜入池塘，造成兩人喪生。圖為緊急救難人員在出事的住宅區善後。(美聯社)

強烈颶風 美莉莎(Hurricane Melissa)10月底橫掃牙買加及若干加勒比海島國，災情慘重，救援與善後工作隨即展開。一架載有颶風救災物資的小型渦輪螺旋槳飛機10日從佛羅里達州啟航飛往牙買加，卻在起飛幾分鐘後在勞德岱堡(Fort Lauderdale)郊區珊瑚泉(Coral Springs)住宅區墜入池塘，造成兩人喪生。

消防官員稱，搜救行動已轉為打撈作業，到10日下午表示有兩人死亡，但沒有其他細節。

珊瑚泉-帕克蘭消防局(Coral Springs-Parkland Fire Department)副局長麥克莫澤(Mike Moser)說，救援人員接到墜機報警幾分鐘內便趕抵現場；沒有房屋受損，但救援人員在池塘附近發現飛機殘骸。電視台空拍畫面顯示，墜機地點附近一戶人家後院圍籬被撞斷。

莫澤說，搜尋人員沿殘骸痕跡找到水邊。

飛機起飛及墜毀所在的布勞沃德郡(Broward County)是充滿活力的加勒比海裔美國人社區。颶風過後，社區迅速動員，籌集救援物資。

莫澤稱，警方將接手飛機殘骸清理工作，聯邦航空管理局(FAA)官員將調查事故原因。

勞德岱堡市發言人稱，出事的這架小型飛機Beechcraft King Air上午10點14分左右從勞德岱堡行政機場(Fort Lauderdale Executive Airport)起飛。起飛後不久墜毀；警方和消防人員上午10點19分便趕抵現場。

根據航管局，這架飛機1976年製造，可容納7至12人。

聯邦紀錄顯示，這架飛機註冊的擁有者是國際航空服務公司(International Air Services)，聲稱專為非美國公民提供信託協議，使他們可向航管局註冊飛機。

美莉莎颶風10月28日在牙買加登陸，成為登陸大西洋最強颶風之一；也在古巴 、海地和多明尼加共和國造成毀滅性破壞。

風暴過後，牙買加地方政府官員稱，颶風掀翻12萬棟房屋屋頂，島上西部災情最嚴重地區約9萬個家庭受創；該颶風登陸牙買加一周後，仍有2000多人住在收容所。