150人擠1房且迫簽遣返文件 聯邦法官令芝拘留中心改善

位於伊州郊區布羅德維的ICE處理中心，因「中途閃電戰」而大量增加了拘留人數。(美聯社)

聯邦法官5日下令政府官員必須為移民 拘留人員提供充足的食物、水源與睡眠空間等基本保障，該法官也裁定位於芝城西郊布羅德維(Broadview)的美國移民與海關執法局(ICE )拘留設施條件「不符合憲法標準」。

此臨時禁制令 (TRO)是在前拘留者抨擊該設施惡劣環境後下達，法官蓋特爾曼(Robert Gettleman)表示，該裁決旨在改善拘留環境，同時尊重聯邦政府在管理設施上的自主權。

法官指出：「依目前資料，原告及潛在集體成員已經並可能持續遭受不可彌補的傷害。」他說，布羅德維設施已不再只是臨時拘留所，而是明顯未設計來容納因川普政府「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)而大量增加的拘留人數，「這裡已經變成監獄，即便以監禁罪犯的標準來看，條件也不合憲，但這裡的人不是罪犯，而是民事拘留者。」

該臨時禁制令源於上周代表兩名前拘留者薩馬科納(Felipe Agustin Zamacona)與岡薩雷斯(Pablo Moreno Gonzalez)提起的集體訴訟。訴訟指控，設施人滿為患，拘留者長時間無法使用床位或正常淋浴，甚至無法與律師聯繫，並被迫簽署遣返文件。

法官要求，拘留房間每日必須清潔兩次，夜間拘留者應獲得乾淨床墊及足夠睡眠空間。這意味著，隨著ICE在芝加哥地區的拘留行動擴大，布羅德維設施夜間收容人數可能將受到限制。

政府律師對禁制令提出異議，稱遵守廣泛要求將妨礙執行移民法，並表示現場已有水源與部分熱餐供應。但五名前拘留者作證，包括一名透過視訊出庭的洪都拉斯女性，描述曾被忽略，無法獲得足夠水源，拘留房間常超過150人，無法躺下休息，餐食僅為每天三份小型三明治，廁所骯髒且缺乏隱私。

法官蓋特爾曼表示，他認同證人證詞「高度可信」，並稱：「任何人不應該睡在塑膠椅上，也不應該睡在地板上。」他同時指出，部分原告要求的設施檢查尚未批准，以保持命令的可行性並尊重政府運作自主權。

訴訟團隊同時提出後續訴訟所需資料，包括送往布羅德維的拘留者名單、相關政策、供應品收據及設施內部影像等。