2028總統潛在人選 3民主黨州長大砍無證成人健保

主張保留無證成人類白卡的非營利組織「健康伊州」，在伊州議會表決期間呼籲議員不要取消該健保。(健康伊州臉書)

三位被視為2028年總統潛在人選的民主黨 籍州長近日相繼採取行動，凍結或削減針對無證移民 的政府醫保 計畫。伊利諾州州長普立茲克、明尼蘇達州州長華茲以及加州州長紐森均將此歸因於醫保擴張導致的預算缺口，但此舉也反映出民主黨在移民議題上的內部角力。

明州議會在考量整體預算平衡下，10日通過終止提供無證成人醫保(MinnesotaCare)，逆轉華茲2023年執政時期的標誌性政績，華茲隨後也簽署了該項議案。

由於加州Medi-Cal擴張導致數十億元赤字，紐森政府上月提出預算案，擬凍結無證成人加入Medi-Cal計畫的新申請，並從2027年起對19歲以上「移民身份不符」者收取每月100元保費。

根據伊州審計長辦公室報告，自2020年底啟動無證成人的「類白卡」計畫以來，州府已花費超過16億，類白卡的成本超支，在針對42至64歲人群的計畫中尤為明顯。根據報告，截至2023年6月30日的三年期間，州府為此付出4.85億元，幾乎是最初估計成本1.26億元的四倍。在同一時期，針對65歲及以上人群的類白卡實際成本為4.12億元，為原預測2.24億元的兩倍。

由於面臨嚴重超支，伊州從7月1日起取消覆蓋三萬無證成人的「移民成人健康福利」計畫。

在此同時，國會共和黨人正推動削減向無證移民提供醫保州的聯邦補助，川普也已簽署行政令限制無證移民獲取政府福利。

全國移民法律中心資深顧問布羅德(Tanya Broder)警告，終止無證客醫保將「危及全民健康體系」，批評民主黨向川普壓力屈服。

州創新交換組織(State Innovation Exchange)高級主任德賴弗(Jennifer Driver)說，此舉強化了「無證移民拖累社會」的保守派主張，恐引發基本盤不滿，並指「這種向中間靠攏的策略是嚴重誤判，民主黨選民的挫敗感正來自於這種搖擺立場。」

分析人士對三位州長是否藉此為總統競選鋪路看法分歧。明州民主黨策略師布洛傑特(Jeff Blodgett)指出：「川普政府正對各州極限施壓」，現在就斷言政策轉向為時尚早。華茲簽署法案時坦言「這是妥協的結果」，普立茲克辦公室則直接歸咎「川普與共和黨破壞國家經濟」。