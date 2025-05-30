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物價推高也OK 印州西北部：關稅可助該區重登產業重鎮

特派員黃惠玲／即時報導
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漢蒙德市長麥克德莫特說，即便關稅會讓商品變貴，也支持川普的政策，圖為該市土地正掛牌出售。(漢蒙德市府臉書)
漢蒙德市長麥克德莫特說，即便關稅會讓商品變貴，也支持川普的政策，圖為該市土地正掛牌出售。(漢蒙德市府臉書)

經濟學家和商業領袖普遍批評川普關稅徵收方式草率，並可能導致美國消費者的物價上漲。然而在印第安納州西北部一些商界領袖，甚至包括一些民主黨政治人物，卻對進口關稅可能讓製造業回流美國抱持希望。

印第安納州湖郡經濟聯盟(Lake County IN Economic Alliance)主席薩拉塔斯(Chris Salatas)說，很多公司正在尋找搬遷地點，而位於皇冠角(Crown Point)、距離芝市約一小時車程的一塊250畝的土地，正可吸引因川普關稅政策而遷回美國的企業落腳。

薩拉塔斯充滿信心表示，川普的關稅政策，將使該地區有機會重新成為藍領產業重鎮。

儘管部分人指川普試圖促使製造業回流的目標不太可能成功，但薩拉塔斯深信，「如果關稅將長期存在，而且維持高額，那這裡將會是那些不得不從墨西哥撤回生產線的本土汽車製造商的絕佳地點。」

根據美國勞工統計局，目前全美僅有8%的人口從事製造業，而印第安納州的比率接近兩倍達15.8%。

薩拉塔斯說，除了皇冠角的那塊地之外，往北還有其他潛在地點，如蓋瑞(Gary)、漢蒙德(Hammond)和東芝加哥(East Chicago)，這些地區曾是美國最大、最古老的鋼鐵、煉鐵和石油生產設施所在地的工業走廊。

從1960年代開始，美國國內鋼鐵產業的縮編導致這些鐵鏽地帶社區大量人口流失，許多印州西北部居民將這種衰退歸咎於聯邦政策。

薩拉塔斯說，他的祖父就是印州西北部的一名工會鋼鐵工人。「祖父曾告訴我，當北美自由貿易協定(NAFTA)簽署後，有很多企業相繼離開。」

西北印第安納論壇(Northwest Indiana Forum)主席暨營運長恩尼斯(Heather Ennis)說，該區擁有一支隨時待命且積極求職的勞動力，這些工作是許多美國人不願做的。

不過，印州共和黨聯邦參議員陶德·楊(Todd Young)並不認同關稅是解決地區問題的萬靈丹。他本月初在一場論壇中說，「我們不應該將重點放在讓所有製造業回流，這在經濟上站不住腳。坦白說，這甚至不是我們想要的。我們不希望人們去從事那些附加價值較低的製造業工作。」

擁有美國鋼鐵公司(U.S. Steel)大型鋼廠的蓋瑞市，民主黨籍市長梅爾頓(Eddie Melton)正努力讓城市迎接可能搬遷的企業。但他也擔心貿易戰可能導致食品和零售價格上漲，對當地困苦的居民造成打擊。

漢蒙德市長麥克德莫特(Tom McDermott)說，即便關稅會讓商品變貴，也支持川普的政策。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 印第安納州

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