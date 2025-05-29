我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

川普指示打擊不公平貿易 美國暫扣一艘中國漁船

芝惡名昭彰幫派創始人胡佛 獲川普減刑

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡佛為芝加哥著名幫派創始人，圖為2021年他在科羅拉多監獄服刑檔案照片。(美國地區法院)
胡佛為芝加哥著名幫派創始人，圖為2021年他在科羅拉多監獄服刑檔案照片。(美國地區法院)

總統川普近日對芝加哥知名幫派首領、惡魔門徒幫(Gangster Disciples)創始人胡佛(Larry Hoover)減刑引發熱議，胡佛原在科羅拉多州監獄服無期徒刑，他因芝加哥謀殺案被判刑後，又因多項聯邦罪名遭定罪。此次減刑僅免除其聯邦刑期，胡佛仍須為1973年涉及的芝城謀殺案服刑200年，除非伊利諾州州長也予以特赦。

胡佛的辯護律師邦金(Jennifer Bonjean)28日向芝加哥ABC電視台證實，其當事人獲得總統減刑。白宮也確認這項聯邦刑期減免。獲悉川普免除六項聯邦無期徒刑後，胡佛妻子溫黛‧胡佛(Winndye Hoover)與兒子小賴瑞‧胡佛(Larry Hoover Jr.)28日晚間發表了聲明。

「這太令人激動了，」溫黛表示，「我們等待這天已久，希望一切順利。」兒子則說，「他值得被救贖，值得獲得重生機會。只要社會願意接納，他絕對能成為積極力量。」

法官曾形容胡佛是伊利諾州史上最惡名昭彰的罪犯。但其律師近年主張，現年70多歲的胡佛已改過向善，此說法顯然打動川普，使其免除多項聯邦無期徒刑。不過胡佛仍須為1973年芝加哥謀殺案服完200年的州刑期，聯邦檢方指出，這位幫派創始人甚至在獄中仍持續遙控組織運作。

檢方指控胡佛是犯罪天才，在監期間仍指揮謀殺、暴力襲擊與毒品交易。他1997年因相關聯邦罪名被判六項無期徒刑。當年主導起訴的前聯邦檢察官薩佛(Ron Safer)向芝加哥ABC電視台表示，對特赦決定深感失望。

薩佛表示，「我信仰救贖、更生與寬恕。但某些罪行實在太殘暴、太惡名昭彰，根本不配獲得憐憫，」他說，「只要胡佛下令殺人，就必定有人喪命。」

隨著時間推移，胡佛案逐漸獲得各界關注，包括芝加哥出身的藝人肯爺(Kanye West)與饒舌歌手Chance the Rapper都曾聲援過胡佛。目前胡佛仍須服完州謀殺罪剩餘刑期， 伊州州長普立茲克有權給予減刑。

「我們知道普立茲克州長相信更生、救贖與轉變，他始終秉持這些信念，」小胡佛表示。胡佛可能將從科羅拉多州超級監獄轉至伊利諾州監獄繼續服刑。

芝加哥 川普 伊利諾州

上一則

取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

下一則

奧克拉荷馬州將設台灣貿易辦事處 促雙邊經貿合作

延伸閱讀

WSJ：26人獲得川普赦罪或減刑

WSJ：26人獲得川普赦罪或減刑
川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？
法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼

法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼
WSJ：川普對大學開戰導火線 是2019年保守派倡議人士挨揍

WSJ：川普對大學開戰導火線 是2019年保守派倡議人士挨揍

熱門新聞

由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)

招不到學生？賓州大關閉7校區

2025-05-27 14:10
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

2歲童獨留高溫車內大哭 華婦被捕

2025-05-26 20:02
數十位華人出席了俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州議會提案禁中國公民買房 華人湧入聽證會反對

2025-05-22 10:35
哈丁穿著仿冒執法人員的製服越獄 。(美聯社)

強暴殺人重罪 「歐扎克魔鬼」前警長越獄引恐慌

2025-05-27 20:16
維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

2025-05-22 10:06

超人氣

更多 >
導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人