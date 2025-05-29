取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

川普政府加嚴審查婚姻綠卡。(USCIS )

對移民 而言，與美國公民結婚並取得綠卡 並非新鮮事。然而隨著川普總統推動更嚴格的移民政策，移民律師指出，婚姻綠卡審查程序已經變得更加嚴苛。部分移民辦公室現在要求申請人提交大量證明文件，並對所有申請者進行深度面談。

面談豁免的取消加劇了案件積壓。俄亥俄州 克里夫蘭地區、MJB移民律師事務所的律師科扎特·馬丁(Stacy Cozart Martin)指出，拜登時期處理時間約14個月，川普任內可能延長至近兩年。「已婚夫妻苦等綠卡，現在連工作許可也遲遲不發，他們真的只能空等。」她建議所有申請者必須在面談前完整備妥文件，並提醒儘管綠卡核准數量穩定，但處理時程已明顯拉長。

按照現有移民法，已婚夫妻申請綠卡或調整身分時本來就有標準流程。科扎特·馬丁說，「之前通常只要背景調查已完成、體檢報告已提交、證明他們在美國有經濟能力自立或有擔保人，這些文件連同移民申請表一併提交，所有共同生活證明也都備齊即可」。

接下來就可以進入面談環節。在拜登政府時期，這類面談經常獲得豁免。科扎特·馬丁表示，「上述資料完整可信的申請案，一般將會被直接核准。只要你提交適當文件、沒有犯罪紀錄甚至逮捕記錄，一切合乎規範就能免面談。」

但現在她原本可免面談的多位客戶案例，卻突然被要求補面談，「川普政府基於某種原因，不相信服務中心的審核官能僅憑書面資料判斷申請真偽。」她指出，如今幾乎所有申請人都被傳喚面談，且面談時間更長、提問更具針對性。

科扎特·馬丁說，「我感覺現在審查嚴格許多。官員目前更容易質疑婚姻真實性，即使那些只是生活常態差異。然而當代婚姻樣貌本就與過去不同，」她坦言，這項綠卡婚姻面談政策的轉變，屬於整體移民緊縮政策的一環。

俄亥俄州37選區州眾議員楊湯姆楊(Tom Young)對於婚姻綠卡審查趨於嚴格表示支持。

他說，「我不明白這有什麼問題。若你想留在這個國家追求美國夢，就應竭盡所能達成目標，不惜一切爭取擁有的機會。」雖然他認同嚴格審查，但建議可透過Zoom等科技提升效率，「現行制度仍過時落後，我們真的善用必要科技了嗎？應該協助那些合法成為公民的申請者。那麼為何不採用視訊面談？」