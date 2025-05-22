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維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

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維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

特派員黃惠玲／即時報導
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維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)
維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)

維吉尼亞州檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)21日表示，他發現費爾法克斯郡公立學校湯馬斯·傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)招生政策中存在種族歧視的證據，儘管該政策曾一路訴訟至最高法院，最終還被裁定符合憲法。

米亞雷斯是在安納代爾(Annandale)的韓國社區中心宣布了調查結果，該地點距離傑弗遜高中不遠。

TJ精英高中是在2020年全面改革招生政策，反對者並對其提出法律挑戰，聯邦上訴法院後來維持了該政策的合憲性，而最高法院去年選擇不予干涉該校招生政策。

據美聯社報導，新政策取消了標準化考試，並優先考慮經濟困難或仍在學習英語的申請者，但並未將種族因素納入考量。

費爾法克斯郡公立學校對於米亞雷斯的說法發表聲明稱，「此事已通過完整訴訟程序。聯邦上訴法院裁定，關於湯馬斯·傑弗遜科技高中招生政策歧視任何學生群體的指控毫無根據。」

費郡公立學校稱，正在審查米亞雷斯所公布的文件，將在未來幾天作出更詳細回應。

米亞雷斯21日指出，儘管近年來該校學生總數增加，但亞裔學生的入學人數卻有所下降。民眾可在費郡公校網站查看到這所全美頂尖高中2029屆錄取學生的構成。

米亞雷斯表示，他將把調查結果提交聯邦司法部和教育部，要求根據「民權法案」第六章展開進一步執法行動。

他說，「TJ高中當時已是少數族裔占多數的學校，但校方主張該情況屬於『錯誤的少數族裔』。」米亞雷斯說，「這絕非偶然，他們的意圖很明確。」

米亞雷斯說，「我重申：負責教育我們孩子的公職人員明知故犯將種族作為公立學校招生考量的因素。」米亞雷斯表示，此舉明顯違反了聯邦和州級的民權法。

他還引述了該校校董會成員往來郵件和短信。米亞雷斯轉述道，「一位校董成員形容新招生計畫『帶有反亞裔氣息』，原話是：『某些方面存在反亞裔的潛台詞，說來遺憾，但確實可笑。』另一位校董成員承認改革會『淘汰亞裔』。」

他指出招生政策改變的影響，以及其對TJ高中全美排名造成的負面效應，「這個董事會所做的就是挑動種族對立，操縱制度以達成他們想要的種族比率，哪怕該舉措意味著傷害某個學生群體。」

米亞雷斯批評，「他們心知肚明，知道自己做錯了卻依然我行我素。」

TJ高中回應表示，「我們始終致力於為所有學生提供世界一流的教育。」

亞裔 公立學校 種族歧視

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