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芝人口連續兩年正成長 保住全美第3大城

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥以272萬1308居民保持全美第三大城市地位。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥以272萬1308居民保持全美第三大城市地位。(特派員黃惠玲／攝影)

根據美國人口普查局最新估算，芝加哥在2023年中至2024年間新增2萬2164位居民，以0.8%的增長率成為全美人口增幅第七大城市，並帶動周邊郊區，特別是都會區外圍地帶的增長浪潮。這已是芝加哥連續第二年人口正成長，扭轉了過往下滑趨勢。人口學家分析，增長主因可能來自德州巴士運送的移民潮及自發遷入者。

在郊區發展方面，普蘭菲爾德(Plainfield)自2020年以來以近4000新增居民領跑地區增長，緊隨其後的是瑞柏市(Naperville)、沃倫維爾(Warrenville)、蒙哥馬利(Montgomery)、麥克亨利(McHenry)和朱麗葉(Joliet)。與此同時，西塞羅(Cicero)、伯溫(Berwyn)、艾文斯頓(Evanston)和橡樹公園(Oak Park)等近郊，以及香柏(Schaumburg)、橡樹草坪(Oak Lawn)等中圈郊區人口則呈現衰退。

芝加哥市長強森透過聲明表示，此增長顯示該市展現「非凡韌性」且是「世界級目的地」，並稱其團隊近期成功糾正人口普查既往漏計數據。他說，「芝加哥正引領伊利諾州走向正確方向。」

但伊利諾大學芝加哥分校大都市研究所資深研究員帕拉爾(Rob Paral)指出，芝加哥人口在1950年已達峰值，若川普政府持續嚴格限制移民，當前增長恐僅是暫時現象。「多數美國大城市依靠移民維持人口活力，」帕拉爾警告，「切斷移民幾乎對城市構成致命打擊，我們預期所有大城市都將面臨勞動力、消費者和納稅人數量萎縮。」

郊區發展模式則可能持續演化。帕拉爾分析，「這延續了長期存在的趨勢，即近郊衰退、中郊緩降，而都會邊緣地帶急速擴張。」此外，外圍郊區因新建經濟住房、優質學區、低犯罪率與稅負而蓬勃發展。

在芝加哥西北郊農地邊緣的漢普夏(Hampshire)，加西亞(Angel Garcia)與父親去年開設的煎餅餐廳生意興隆，他們正從原本經營的音斯代爾(Hinsdale)和莫頓格羅夫(Morton Grove)分店向外擴張。「接手後生意持續上升，」加西亞表示，「許多顧客開始遷居漢普夏，這裡環境友善寧靜。」該村過去四年批准約500戶新建住宅，村長雷德(Mike Reid)稱，2000年代初因經濟衰退停擺的項目正陸續重啟。

自2020年以來人口增長最快的普蘭菲爾德鎮鎮長阿古德里斯(John Argoudelis)將成功歸因於整體規畫。這個西南郊社區已非「小農鎮」，而被視為「更具特色的瑞柏市版本」。該鎮正執行1.6億元的十年基建計畫，阿古德里斯表示，「建設重點在促進商業發展以減輕住戶稅負，我們不反對增長，但也無意大規模建房。」

全美範圍內，2023至2024年間各規模城市平均呈現增長，南方與西部城市增速尤為顯著。德州普林斯頓以30.6%驚人增長率居冠，紐約、休士頓和洛杉磯則創下最大數值增長。芝加哥仍以272萬1308居民保持全美第三大城市地位，次於紐約(847萬8072人)和洛杉磯(387萬8704人)。

芝加哥 移民 人口普查

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