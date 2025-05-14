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消失中的華府華埠 為建酒店 2華商被迫7/1遷離

特派員黃惠玲／即時報導
圖中的華府華埠多家華人商家都將被迫於7月1日前搬離，以利新建豪華酒店。(拯救唐人街聯網截圖)
圖中的華府華埠多家華人商家都將被迫於7月1日前搬離，以利新建豪華酒店。(拯救唐人街聯網截圖)

華府「拯救唐人街聯網」(Save Chinatown Solidarity Network，簡稱SCSN)發布最新聲明指出，華府華埠兩家標誌性商家「富記粥粉麵」(Full Kee)與「高雅髮廊」(Gao Ya Hair Salon)，即將被迫在7月1日前搬離現址，以為新建豪華酒店騰出空間。

由於當地傳統中餐館「成龍海鮮菜館」(Jackey Cafe)上個月也因區域開發租金暴增歇業，新一波的強制搬遷引發在地居民的強烈反彈，更擔憂華埠文化地景加速消失。

SCSN於12日與酒店開發商「裂谷資本」(Rift Valley Capital)交涉後確認，對方堅持不延長搬遷期限。拯救唐人街聯網表示，夏季本是當地商家最繁忙的營收旺季，這些店家必須在6月30日結束營業，無異讓業者雪上加霜，因此提出將期限延至2025年9月30日的要求，但至今尚未獲正面回應。

這次的新建酒店引發傳統華埠商家關閉的情況，已非當地華埠首次因開發案引發爭議。

開業逾30年的富記餐館，以地道粵式燒臘聞名，曾被「華盛頓郵報」列為「最能代表華埠靈魂的十家餐廳」之一。富記老闆娘馮芳柳(Feng Fang Liu，以下均為音譯)與妯娌李素愛(Su Ai Li)在等待最終搬遷令的同時，仍竭力維持這家華埠老店的運轉，店家稱，只要還沒接到正式通知，就會把這份傳統堅持到最後一刻。

緊鄰富記的高雅髮廊務社區近20年，是少數仍保留傳統理髮技藝的華人理髮廳，這家髮廊也將被迫於7月1日前搬遷。

至於附近的成龍海鮮菜館已有40年歷史，上月歇業前該餐館曾是政要與職棒球員賽後聚餐熱點。

城市規畫學者指出，這波新的搬遷，將使H街700號街區的華裔商家占比從37%降至12%。喬治城大學亞裔研究中心對此現象表示，「這不是簡單的租約到期，而是整個族裔經濟網絡的斷裂。」

根據華府都會規畫局資料顯示，華埠現存華裔商家已從2000年的300家銳減至不足50家。對此，開發商透過書面聲明稱，「本案依法進行，且將創造500個就業機會。」

SCSN發言人林麥克(Michael Lam)痛批，「開發商根本不在乎社區文化記憶，他們只看到豪華酒店每晚300元的房價。」據悉，新建酒店將隸屬國際連鎖品牌，主打「都會文化體驗」概念。

該組織現發起社區行動，希望能夠爭取保存華埠樣貌，其中包括透過法律途徑來檢視租約條款與特區「商業租戶保護法」適用性；此外也發起「#SaveDCChinatown」社群標籤，以輿論爭取支持，目前該行動獲華府市議員懷特(Trayon White)公開聲援。

相關信息及社區行動，可查詢拯救唐人街聯網，網址：www.savechinatowndc.org/hstreethotel。

華埠 華府 成龍

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