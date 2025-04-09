維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

弗雷德里克斯堡市公立學校9日延後兩小時上課。(公校臉書)

維吉尼亞州 斯波特瑟爾韋尼亞郡(Spotsylvania County)8日傍晚發生槍擊 案，造成至少3人死亡、3人受傷。警方9日表示，開槍嫌疑人均已落網，社區安全無虞。

8日下午5時30分左右，斯波特瑟爾韋尼亞郡警長辦公室接獲報案，稱Olde Greenwich Drive夾Lafayette Boulevard地區發生槍擊事件。警方趕到現場後發現多人中槍。

警長辦公室在新聞稿中表示，3人當場死亡，另有3人被送往醫院救治。9日上午，該郡警長哈里斯(Roger Harris)在臉書發文稱，所有嫌疑人均已落網，對公共安全不再構成威脅。警方尚未公布更多細節，包括嫌疑人和受害者的身份。

斯波特瑟爾韋尼亞郡警長辦公室發言人史考特(Elizabeth Scott)8日在記者會上表示，這起槍擊案可能由多人涉案，「數十名警員正在積極搜尋嫌疑人並保護犯罪現場，」史考特說。

7News報導，現場目擊者描述槍聲「像機關槍一樣」，並看到「手持槍枝」的年輕男子在街上行走。

槍擊事件發生後，弗雷德里克斯堡市公立學校 (Fredericksburg City Public Schools)宣布，9日將延後兩小時上課，「鑑於這起事件對我們學校社區成員造成的深遠影響」，該校還提到，「此安排將為我們提供必要的時間，讓教職員做好準備，在這段困難時期為學生提供他們可能需要的關懷和支持」。

斯波特瑟爾韋尼亞郡公立學校週三也延後兩小時上課，以便為學生和教職員提供足夠的支持，其中包括每所高中都將增派警長辦公室的副警長和工作人員。

當局呼籲目擊者提供任何可能協助調查的影片，史考特補充說，警局還在案發地周圍的樹林上空部署無人機，以搜尋可能攜帶武器的嫌疑人。