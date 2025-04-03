800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增

川普新關稅將衝擊小金額包裹的成本。(pexels)

川普 將陸續對所有商品開徵10%的普遍關稅 ，及對特定貿易夥伴徵收更高的對等關稅；此外，來自中國、香港 的800元以下低值進口商品免稅(de minimis)待遇，5月2日起全面取消。物流業者表示，屆時小額包裹成本將增長3至5成，大幅壓縮低值商品的利潤空間。

休士頓中國物流集團(港中旅華貿國際物流)助理總經理熊東星表示，過去幾天接到無數客戶詢問美國關稅政策變化可能帶來的影響。

他說，根據白宮發布的行政命令，新的關稅措施的生效日期，分別為對所有進口商品徵收的10%關稅，將於美國東部時間2025年4月5日凌晨12時01分生效。 對等關稅：針對特定貿易夥伴的更高關稅，將於美國東部時間2025年4月9日凌晨12時01分生效。

至於取來自中國和香港的低值免稅進口待遇，生效時間為將於美國東部時間2025年5月2日凌晨12時01分。

從事物流業數十年的熊東星說，這次的新關稅問世的主要背景，首先是川普政府根據「1962年貿易擴展法」第232條，認定來自外國的汽車與部分汽車零件進口數量龐大，威脅美國國家安全；其次，COVID-19 疫情暴露出美國供應鏈的弱點，包括材料短缺、勞工罷工、電子元件不足等。再來就是近年外國汽車產業在政府補貼與政策推動下成長迅速，而美國國內汽車製造比重卻持續下降。

熊東星列出新措施重點，首先從2025年4月3日開始，針對進口汽車課徵25%關稅(原有關稅上再加成)，包括轎車、SUV、跨界休旅車、小型貨車、迷你貨車等。

2025年5月3日開始，對汽車零件課徵25%關稅，涵蓋：引擎、傳動系統、電氣元件等。特殊條件優惠方面，USMCA(美墨加協定)下的汽車，可申請只針對非美國製造部分課徵25%關稅。但如虛報「美國內容比率」，關稅將回溯並全面課徵25%。

在此同時，商務部可根據國安考量與產業請求，新增適用更高關稅的汽車零件品項。上述關稅將適用於「外貿區」(foreign trade zone)的進口商品。但不適用退稅(no drawback)；此外，與此政策不符的以往命令或行政命令，視同無效。

對等關稅方面，則是針對越南、柬埔寨、緬甸等國，對美課徵的關稅高達90%以上，而美國對其回應稅率僅在44-49%。還有就是主要經濟體偏高的中國、台灣、印度等對美關稅偏高，美方因此課以25%到34% 不等的折扣回應關稅。

終止對來自中國大陸和香港低價進口商品(低於800元)享有的「免稅」(de minimis)待遇，意味著以後取消免關稅措施後，所有利用任何運輸方式進入美國的商品，不論金額大小都會課稅，如此一來，低貨值商品的綜合成本將提漲30％到50％。

熊東星說，賣家如果不想辦法消化成本，或利用其他運輸方式降低關稅及物流成本的話，將很難維持之前的利潤範圍，甚至難以繼續生存。他提到，例如中國跨境電商Temu為避開高關稅，正加速向墨西哥轉移產能，以便通過美墨加自貿區將貨物運送到美國，或者也可將東南亞企業改走稅率較低的非洲。