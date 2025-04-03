我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不准駐中外交人員與中國公民戀愛或發生性關係

亞當斯宣布退出民主黨初選 以獨立身分爭取連任

800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普新關稅將衝擊小金額包裹的成本。(pexels)
川普新關稅將衝擊小金額包裹的成本。(pexels)

川普將陸續對所有商品開徵10%的普遍關稅，及對特定貿易夥伴徵收更高的對等關稅；此外，來自中國、香港的800元以下低值進口商品免稅(de minimis)待遇，5月2日起全面取消。物流業者表示，屆時小額包裹成本將增長3至5成，大幅壓縮低值商品的利潤空間。

休士頓中國物流集團(港中旅華貿國際物流)助理總經理熊東星表示，過去幾天接到無數客戶詢問美國關稅政策變化可能帶來的影響。

他說，根據白宮發布的行政命令，新的關稅措施的生效日期，分別為對所有進口商品徵收的10%關稅，將於美國東部時間2025年4月5日凌晨12時01分生效。 對等關稅：針對特定貿易夥伴的更高關稅，將於美國東部時間2025年4月9日凌晨12時01分生效。

至於取來自中國和香港的低值免稅進口待遇，生效時間為將於美國東部時間2025年5月2日凌晨12時01分。

從事物流業數十年的熊東星說，這次的新關稅問世的主要背景，首先是川普政府根據「1962年貿易擴展法」第232條，認定來自外國的汽車與部分汽車零件進口數量龐大，威脅美國國家安全；其次，COVID-19 疫情暴露出美國供應鏈的弱點，包括材料短缺、勞工罷工、電子元件不足等。再來就是近年外國汽車產業在政府補貼與政策推動下成長迅速，而美國國內汽車製造比重卻持續下降。

熊東星列出新措施重點，首先從2025年4月3日開始，針對進口汽車課徵25%關稅(原有關稅上再加成)，包括轎車、SUV、跨界休旅車、小型貨車、迷你貨車等。

2025年5月3日開始，對汽車零件課徵25%關稅，涵蓋：引擎、傳動系統、電氣元件等。特殊條件優惠方面，USMCA(美墨加協定)下的汽車，可申請只針對非美國製造部分課徵25%關稅。但如虛報「美國內容比率」，關稅將回溯並全面課徵25%。

在此同時，商務部可根據國安考量與產業請求，新增適用更高關稅的汽車零件品項。上述關稅將適用於「外貿區」(foreign trade zone)的進口商品。但不適用退稅(no drawback)；此外，與此政策不符的以往命令或行政命令，視同無效。

對等關稅方面，則是針對越南、柬埔寨、緬甸等國，對美課徵的關稅高達90%以上，而美國對其回應稅率僅在44-49%。還有就是主要經濟體偏高的中國、台灣、印度等對美關稅偏高，美方因此課以25%到34% 不等的折扣回應關稅。

終止對來自中國大陸和香港低價進口商品(低於800元)享有的「免稅」(de minimis)待遇，意味著以後取消免關稅措施後，所有利用任何運輸方式進入美國的商品，不論金額大小都會課稅，如此一來，低貨值商品的綜合成本將提漲30％到50％。

熊東星說，賣家如果不想辦法消化成本，或利用其他運輸方式降低關稅及物流成本的話，將很難維持之前的利潤範圍，甚至難以繼續生存。他提到，例如中國跨境電商Temu為避開高關稅，正加速向墨西哥轉移產能，以便通過美墨加自貿區將貨物運送到美國，或者也可將東南亞企業改走稅率較低的非洲。

關稅 香港 川普

上一則

一入帳就盜 伊州糧食券2年遭詐2000萬

延伸閱讀

川普新關稅剔除半導體 高盛：仍須提防產業別關稅

川普新關稅剔除半導體 高盛：仍須提防產業別關稅
川普政府的對等關稅計算方法 被貿易經濟學家吐槽

川普政府的對等關稅計算方法 被貿易經濟學家吐槽
川普宣布「解放日」關稅 美媒：17年來第3次全球衰退迫在眉睫

川普宣布「解放日」關稅 美媒：17年來第3次全球衰退迫在眉睫
川普對等關稅 專家：美國家戶每年恐增5000美元支出…重創中產階級

川普對等關稅 專家：美國家戶每年恐增5000美元支出…重創中產階級

熱門新聞

大使橋連接美國底特律及加拿大溫莎市。(大使橋官方臉書)

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

2025-03-27 12:07
聯合航空客機。(美聯社)

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

2025-03-29 19:39
密西根州的亞其歐夫婦，目前仍關押在墨西哥監獄。(臉書)

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

2025-03-26 10:27
網紅喬舒亞布萊克利奇驚傳驟逝，女友悲痛萬分。(摘自TikTok)

北卡16歲百萬網紅驚傳驟逝 小女友悲痛證實「家中身亡」

2025-03-26 20:28
圖為遊客在夏威夷茂宜島一處海灘觀景。(新華社)

妻子拒合照 夏威夷麻醉師怒把她推下懸崖 還拿石頭猛K

2025-03-26 03:50
王曉峰。(印大官網截圖)

印大教授王曉峰「被失蹤」 ？律師：夫婦安全無虞

2025-04-02 10:53

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因