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給媽媽做道菜 味全母親節繪畫賽啟動

紐約訊
世界日報與美國味全公司攜手打造母親節繪畫比賽，點燃學子的想像力與創造力。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司攜手打造母親節繪畫比賽，點燃學子的想像力與創造力。(主辦方提供)

世界日報與美國味全聯合舉辦母親節繪畫比賽，今年主題為「給媽媽做一道菜(Make a Dish for Mom)」，鼓勵孩子們通過自己的雙手去繪製出對母親的愛意。

今年的母親節，世界日報和美國味全再度攜手舉辦一個意義非凡的活動，即2025美國味全母親節繪畫比賽，誠摯邀請所有的家庭和學齡的孩子和青少年小畫家們參加，透過畫筆來傳達對媽媽的感激及深深的愛意。期待參賽者發揮創意，用心描繪出自己精心準備的菜餚，表達對媽媽的愛與感恩。

比賽將分為三個年齡組：幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)。參賽者需要使用繪畫紙(11吋×14吋)創作作品，呈現出自己心中給媽媽的獨特菜餚與對她的感激之情。

參賽者可使用線上投稿網站提交作品，如果選擇以實體形式投稿，請在作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，並於4月16日前郵寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone,NY 11357)。如果需要退回作品，請同時提供郵票和回郵信封。

此次比賽的優勝者將獲得豐厚的獎金和獎狀，每個組別前三名將分別獲得350元、250元和180元的獎金。此外，還將頒發訂製的獎牌及獎狀。幼童組和高童組將特別選出第四名獲得120元的獎金及訂製獎狀。佳作獎金為60元。

投稿截止日期為4月16日(周三)，評選結果和獲獎作品將於5月初在世界日報和活動官網公佈。詳細比賽規則與說明，線上提交作品具體操作方法，以級其他信息，可參閱官方網站：weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話(718)746-8889分機213。

世界日報 母親節

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