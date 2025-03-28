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川普簽行政令 聯邦接管華府 讓首都更安全、美麗

特派員黃惠玲／即時報導
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白宮27日在X上發布一段37秒的影片，表明聯邦將接管華府。(白宮影片截圖)
白宮27日在X上發布一段37秒的影片，表明聯邦將接管華府。(白宮影片截圖)

美國總統川普27日簽署一項行政命令，成立一個由聯邦機構組成的工作小組，目的是讓華府成為「美國人民引以為傲的首都」。白宮新聞辦公室表示，川普此舉將協助維持華府「安全、美麗與繁榮」。

該工作小組成員將來自聯邦政府各部門機構，職權範圍廣泛，包括與當地警方及官員協調打擊犯罪、監督華府政府配合移民執法，以及加速隱蔽持槍許可申請等。命令還要求實施美化計畫，內容包括清理無家可歸者營地及清除聯邦建築、紀念碑和公園上的塗鴉。

白宮27日在X上發布了一段聯邦將接管華府的37秒影片，該篇發文並配上川普總統談話文字稱，「我們將接管運行糟糕的華府，並清理、翻新和重建我們的首都，讓它不再是謀殺和犯罪的噩夢。」

白宮發聲明指出：「我國首都是唯一屬於全體人民的城市，必須成為美國人民的驕傲象徵，以及公務員安全為民服務的場所。但如今由於政策失敗，現狀並非如此。」川普多次表達整頓華府的意願，近日更暗示若地方官員不配合，可能需廢除華府自治權。根據華府自治條款，國會本就擁有對特區法律的審查權與否決權。

華府的國會代表霍姆斯·諾頓(Eleanor Holmes Norton)27日晚間直指，此命令「對70萬與聯邦政府比鄰而居的華府居民構成侮辱」。她補充指出，國會近期通過的持續決議案刪減特區10億元預算，將影響公共安全等基礎服務。

今年2月，川普以「犯罪猖獗」及聯邦財產周邊出現遊民營地為由，主張由聯邦接管華府。市長包瑟先前回應稱，願就公共安全與遊民問題等共同優先事項與川普政府合作。

華府 川普 白宮

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